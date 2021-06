On peut (encore) acheter autre chose qu'un SUV

Aujourd'hui, BMW a officialisé trois nouveautés. Certes, deux sont des SUV, les X3 et X4 restylés ! Mais la troisième est un coupé cinq portes, la nouvelle Série 4 Gran Coupé. Celle-ci rejoint ainsi le coupé deux portes et le cabriolet au sein de la famille 4, dérivée de la Série 3, elle-même proposée en berline et break. Voilà donc cinq silhouettes autour d'une même base. Quand on cherche une familiale chez BMW, il y a encore un choix varié. Le X3 est donc loin d'être imposé !

Si la tendance est au ménage dans les gammes pour écarter les dérivés peu rentables et réinvestir les économies dans l'électrique, le client peut encore à ce jour opter pour autre chose qu'un SUV. Certes, les 3 portes sont en voie de disparition, les cabriolets commencent à se faire rares et les monospaces n'ont plus la cote !

Mais les alternatives aux SUV restent nombreuses. Toutes les grandes marques ont encore des berlines, et la plupart gardent un dérivé break. Opel a d'ailleurs confirmé hier que la prochaine Astra aura son dérivé Sports Tourer. Il en sera de même pour la Skoda Fabia et la Peugeot 308. Les amateurs de monospace peuvent aussi se tourner vers les combispaces, basés sur des utilitaires mais désormais plus civilisés, avec par exemple le retour en force du Renault Kangoo et l'arrivée prochaine d'un nouveau et ambitieux Volkswagen Multivan.

Même dans l'électrique, le SUV n'est pas automatique. La première Renault basée sur la plate-forme dédiée CMF-EV sera une compacte, la MéganE. Et pour en revenir à BMW, après l'iX3, on a découvert la semaine dernière la berline i4. Du côté des modèles funs, si on parle beaucoup des SUV coupés, il y a là aussi de quoi trouver son bonheur loin des baroudeurs. Par exemple, après avoir relancé la Supra, Toyota va donner une suite à la GT86. Mazda propose toujours son abordable MX-5, Ford sa légendaire Mustang.

Alors oui, les projets de SUV se multiplient, et les baroudeurs envahissent les gammes. La part de marché de ces modèles a atteint 40 % en France ces derniers mois. Les marques répondent logiquement à la demande. Mais il y a encore la possibilité d'acheter autre chose. Avant qu'il ne soit trop tard ?