Nouveau SUV, électrification, intégration au groupe Stellantis : ou va Maserati ?

La marque de Modène est peut-être en train de vivre le moment le plus compliqué de toute son histoire. Comment gérer à la fois une refonte de la gamme, un besoin de vendre plus de voitures, une marche en avant vers l'électrique et l'intégration dans le groupe Stellantis, dont Maserati est la seule marque de luxe ? Sans oublier la crise sanitaire, dont on ne saurait parler au passé. Bernard Loire, le directeur commercial monde du constructeur, recruté juste avant le confinement, début 2020, en a d'ailleurs fait les frais "Je n'ai même pas encore pu me rendre en Chine, notre premier marché".

Des clients mûrs pour l'électrification

Si Maserati réalise ses meilleures ventes dans l'Empire du milieu depuis plusieurs années, la marque est pourtant la plus européenne, et surtout la plus italienne qui soit, avec une image forte d'autos latines, conçues, et pour la plupart assemblées à Modène. Mais une image forte ne fait pas forcément de fortes ventes en Asie comme ailleurs. Les objectifs fixés par Sergio Marchionne, feu le PDG du groupe FCA à la fin des années 2000 semblent très loin. Le patron avait prévu de vendre 90 000 autos par an, en introduisant, notamment, le diesel dans le temple du V8 essence. On en est loin aujourd'hui, même si, depuis, grâce à la Ghibli, notamment, et au SUV Levante, il s'est écoulé 51 000 Maserati en 2017. Sauf que depuis quatre ans, le soufflé est retombé. Le nombre d'autos écoulées a été divisé par deux en 2019, pour baisser encore, l'an passé, Covid oblige.

Alors à Modène, on a réagi. Juste avant l'intégration de la marque au groupe Stellantis, on a convoqué la fée électricité, quelque peu absente sous les capots du Trident jusque-là. Et, contrairement à d'autres marques de la galaxie franco-italo-américaine, la feuille de route est tracée. Au programme : 2,5 milliards d'investissement "et dès 2025, 50 % des modèles électrifiés" précise Bernard Loire. Un programme qui a son petit nom : Folgore (éclair). Certes, pour le moment, seule l'hybridation légère est au programme. Sur la Ghibli, comme sur le nouveau SUV Grecale (lire encadré) qui débarque sur les routes au printemps prochain.

50 % de modèles électrifiés en 2025

Mais dès l'année prochaine, l'affaire s'emballe. Dès le premier trimestre, deux avions de chasse made in Modène vont se chauffer aux watts. La Supercar MC 20, actuellement équipée d'un V6 bi turbo de 630ch aura droit à sa version 100 % électrique, tout comme la nouvelle version du coupé Granturismo. "En 2023, le Grecale aussi sera disponible en tout électrique". Pour autant, après 2025, le Trident basculera-t-il entièrement dans la batterie ? Personne au sein de la marque ne lit l'avenir dans le vinaigre de Modene. Toujours est-il que la clientèle semble prête à succomber. Du moins est-elle attirée par l'électricité partielle.

Pour convaincre les sceptiques, le directeur commercial se plonge dans ses chiffres. "Aujourd'hui, 50 % des ventes de Ghibli de par le monde se font en hybride. Un chiffre qui grimpe à 90 % pour la Chine". En sera-t-il de même avec le Grecale, la MC20 ou le Granturismo en 100 % électrique ? "En tout cas, on s'est aperçu que notre clientèle hybride, toujours en Chine, avait 35 ans en moyenne". Un âge ou, en principe on serait plus facilement enclin à basculer vers les voitures à batterie ? L'avenir le dira, mais en attendant, le directeur commercial de la marque entend bien doubler ses volumes de vente grâce au Grecale et flirter à nouveau avec les 50 000 voitures vendues chaque année.