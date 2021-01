Nouveautés 2021 - Citadines - Dacia Sandero et Hyundai i20N : petites et musclées

Janvier

Dacia Sandero et Sandero Stepway

Il s’agit d’une refonte complète pour la nouvelle génération de Dacia Sandero. Le troisième opus de la citadine roumaine change de style en affichant des lignes très modernes. Elle reprend la plateforme de la Renault Clio 5 dans une version plus basique, se dote d’un mobilier intérieur beaucoup plus haut de gamme que par le passé, fait le plein de nouveaux équipements (série ou option) : écran multimédia 8 pouces avec Media Nav, climatisation auto, allumage auto des phares et essuie-glace, système de précollision, aide au stationnement arrière, caméra de recul, carte et démarrage sans clé. De la Dacia Sandero c’est surtout la version Sandero Stepway qui capte l’intérêt du public (jusqu’à 65 % des ventes) et à coup sûr ce sera encore le cas avec cette nouvelle génération de Stepway qui soigne son look avec un capot à double bossage spécifique, des protections des passages de roues, des bas de caisse protégés, des barres de toit se transformant en galerie en un tour de clé, des boucliers avant et arrière repensés qui intègrent de beaux skis gris argent. Les projecteurs et feux avec la nouvelle signature lumineuse en forme de "Y", renforcent le dynamisme de ce modèle qui voit également son comportement routier progresser grâce à l’apport de la nouvelle plateforme. Les mouvements de caisse sont mieux maîtrisés. Une belle agilité et une direction plus précise confirment que la Sandero n’est plus la même. Malgré tout, la Dacia Sandero n’arrive pas encore à rivaliser avec les cadors de la catégorie (Peugeot 208, Renault Clio, etc) en matière de dynamisme. En revanche, son tarif est toujours très attractif malgré une augmentation de 500 € en moyenne par rapport au précédent opus. De plus, ses aspects pratiques, son coffre d’un bon volume de 328 litres (+ 8 litres) et son habitabilité généreuse grâce à une augmentation de la largeur et de l’empattement font partie de ses nombreux atouts. Disponible uniquement avec des moteurs essence ou bicarburation (1.0 SCe 65 ch, 1.0 TCe 90 ch, 1.0 Eco-G 100 ch) la Sandero est en vente à partir de 8 690 €. La Sandero Stepway affiche un tarif plus élevé à partir de 12 590 € et n’est pas disponible avec le bloc de 65 ch.

Mars

Hyundai i20 N

Inspirée de la voiture de rallye WRC, la Hyundai i20 N dispose sous son capot d’un bloc-moteur puissant : un 1.6 turbo de 204 ch. La puissance est transmise aux roues avant et l’on peut opter pour une meilleure efficacité pour l’option différentiel autobloquant. Grâce à un couple important de 275 Nm à partir de 1 750 tr/mn et seulement 1 190 kg à tracter ce moteur entraîne rapidement la petite citadine coréenne qui passe de 0 à 100 km/h en 6s7 et peut atteindre 230 km/h en vitesse de pointe. La boîte de vitesses à six rapports est manuelle et dispose d’une fonction coup de gaz au rétrogradage, ceci afin de faciliter le passage des vitesses. Pour l’aider dans son travail, le conducteur peut choisir entre plusieurs modes de conduite qui agissent sur la direction, les réglages de l’antipatinage et même la sonorité du moteur. Enfin, les ingénieurs de la marque coréenne ont également retravaillé le châssis de cette Hyundai i20 N pour améliorer son comportement à haute vitesse et l’ont doté d’imposants accessoires aérodynamiques (bouclier avant spécifique, becquet arrière, diffuseur arrière) afin d’augmenter son efficacité et sa sportivité.

Avril

Toyota Aygo

Des trois cousines techniques Citroën C1, Peugeot 108 et Toyota Aygo, seule la mini-citadine japonaise va être renouvelée. Son style sera fortement inspiré de celui de la nouvelle Toyota Yaris dont elle reprendra également la plateforme TNGA GA-B que Toyota réserve aux véhicules citadins. Si cette nouvelle génération cache encore de nombreux secrets (elle a été aperçue l’an dernier en France sous un beau camouflage) il est vraisemblable qu’elle n’existe plus qu’en version cinq portes et qu’elle utilise à son lancement un moteur thermique essence avant de peut-être recevoir une motorisation hybride. Il s'agira d'une version simplifiée du moteur hybride provenant de la Yaris. Un temps envisagé, une version 100 % électrique ne serait plus à l’ordre du jour.

Juin

Volkswagen Polo

La Volkswagen Polo devrait bénéficier d’un restylage cette année avant d’être remplacée en 2023 par une nouvelle génération. Ce lifting devrait surtout concerner la partie avant du véhicule qui reprendra le style de la nouvelle Volkswagen Golf avec en particulier le dessin des projecteurs et de la calandre. Il y aura peu de modifications dans l’habitacle et dans le compartiment moteur si ce n’est l’arrivée de la microhybridation sur certaines motorisations essence, le diesel ayant disparu du catalogue.

Décembre

Mazda 2

Afin de remplir son usine de Kolin en République tchèque, la marque japonaise Toyota va accueillir la production de la nouvelle Mazda 2 pour l’Europe. Maintenant que la production des Citroën C1 et Peugeot 108 va se terminer (fin 2021), il ne restera plus que la Toyota Aygo pour occuper les équipes. C’est pourquoi l’arrivée de la Mazda 2 est une aubaine pour le constructeur japonais. Cette Mazda 2 reprendra la base et la motorisation hybride de la Toyota Yaris (qui reste produite à Valenciennes). Afin de la différencier de la Toyota, la Mazda 2 pourrait afficher une partie avant spécifique reprenant le style Kodo, si cher au constructeur d’Hiroshima. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Toyota et Mazda font cause commune, ainsi la Toyota Yaris qui était vendue aux Etats-Unis il y a encore quelques mois n'était qu'une Mazda 2 rebadgée.