Nouveautés 2024 – Grandes berlines : la Skoda Superb vise haut tandis que les berlines allemandes (Audi A5 et A6 e-tron, Mercedes CLA, Porsche Panamera…) sont à la fête.

Mars

Porsche Panamera

Porsche aimerait faire passer cette nouvelle Porsche Panamera pour une troisième génération, alors qu’il ne s’agit que d’un gros restylage de la précédente. C’est que la marque sportive allemande à de nombreux projets, en particulier électriques, qu’elle n’est pas prête à dépenser trop pour des modèles thermiques qui sont condamnés à disparaître à plus moins brève échéance, qui plus est pour une berline dont la catégorie est mise à mal par les SUV Familiaux. Malgré tout, la nouvelle Porsche Panamera change un peu de style, surtout à l’avant, avec un bouclier modifié et ajouré, on note aussi l’apparition d’une prise d’air au-dessus de la plaque d’immatriculation, de nouveaux projecteurs et des ailes davantage galbées. Alors que les dimensions sont quasi identiques par rapport à l’ancien modèle, à l’arrière on voit apparaître un bandeau lumineux qui relie les feux entre eux. Dans l’habitacle, on a droit à une instrumentation entièrement numérique, on peut également installer en option un troisième écran pour le passager, les aérateurs ont également été redessinés et le sélecteur de vitesses est désormais placé sur le tableau de bord sur le côté gauche de l’écran d’infodivertissement. Au lancement Porsche propose trois versions de son bolide qui est produit à Leipzig en Allemagne : Panemara et Panemara 4 avec le V6 2.9 biturbo qui passe de 330 à 353 ch et la Turbo E-Hybrid de 680 ch et 91 km en tout électrique grâce à une batterie de plus forte puissance. Il faut noter qu’en raison de ventes décevantes, le break Sport Turismo disparaît du catalogue du constructeur.

Avril

Skoda Superb

C’est la familiale par excellence, la Skoda Superb qui existe aussi en break dispose d’un habitacle spacieux. Le volume de coffre est lui aussi conséquent puisqu'il atteint les 650 litres pour la berline et 690 litres pour le break. Pour la base technique, la marque tchèque a emprunté la plateforme « MQB » du groupe Volkswagen dans sa version « Evo », la même qui sert au nouveau Volkswagen Tiguan, mais aussi au nouveau break Volkswagen Passat. Cette Superb qui mesure 4,91 m de long accueille au sein de son compartiment moteur seulement deux motorisations thermiques : un bloc essence micro-hybridé 48 V de 150 ch et un diesel de 150 ch également. Le break a droit en plus à un bloc TDI de 193 ch et une motorisation hybride rechargeable de 204 ch. À bord de la berline comme du break, l’ambiance est moderne, la Superb reprend les équipements de la Volkswagen Passat SW, mais affiche une allure plus chaleureuse. L’instrumentation est numérique (écran 10 pouces) et un grand écran de 13 pouces pour l’infodivertissement trône au centre de la planche de bord tandis que des « commandes intelligentes » et paramétrables sont disposées au haut de la console centrale, il s'agit de trois gros boutons rotatifs, dotés d’un affichage numérique, faciles à utiliser.

Mai

Porsche Taycan Turbo GT

Le constructeur Porsche est désormais détenteur du record du tour de la Nordschleife avec une voiture électrique. C’est le pilote Lars Kern qui a réalisé cet exploit à bord d’une Porsche Taycan Turbo GT (appellation non officielle). Le pilote Porsche a effectué un tour du Nürburgring en 7’ 07”55 pulvérisant le record détenu par une Tesla Model S Plaid qui avait réalisé à l’été 2023 un temps de 7’ 25”231. La Porsche Taycan Turbo GT est un modèle de présérie qui devrait être présenté au printemps en même temps que le restylage de la Porsche Taycan. Si Porsche ne communique pas sur la fiche technique de sa Taycan du record, selon nos chasseurs de scoop la puissance de ce modèle devrait dépasser les 1 000 ch.

Juin

Audi A6 e-tron

L’Audi A6 e-tron va utiliser la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric) conçue en partenariat avec Porsche (elle sera utilisée par le nouveau SUV Porsche E-Macan). Avec cette architecture technique disposant d’une technologie 800 volts, les temps de recharge devraient être courts. L’autonomie devrait quant à elle, dépasser les 700 km grâce à l’utilisation d’une batterie de 100 kWh. En ce qui concerne la puissance, elle devrait dépasser les 500 ch, et grâce à l’utilisation de deux électromoteurs (un sur chacun des essieux), la transmission sera intégrale mais des versions deux roues motrices moins puissantes pourraient exister. Cette auto existera en version berline et break.

Juillet

Audi A5

Attention, il ne s’agit pas de la nouvelle Audi A5, mais de la remplaçante de l’Audi A4 puisque désormais chez Audi les chiffres pairs sont l’apanage des modèles thermiques, tandis que les chiffres impairs ornent les modèles électriques. La nouvelle Audi A5 qui est encore camouflée (sur la photo on voit la future Audi S5) pour ses essais de mise au point se conjuguera en carrosserie berline et break, tandis que les carrosseries coupé et cabriolet qui faisaient les beaux jours de la précédente génération sont abandonnées. Les motorisations de la future Audi A5 seront nombreuses et l’on trouvera sous le capot des blocs essence, diesels et de l’hybride rechargeable. Pour ce qui concerne la nouvelle Audi A4 e-tron qui sera à « zéro émission » il faudra patienter encore de longs mois puisqu’elle n’est pas prévue avant 2026 au catalogue du constructeur d’Ingolstadt.

Octobre

Mercedes CLA Electrique

C’est dans le sud de l’Allemagne, à Rastatt que sera produite la nouvelle Mercedes CLA électrique. Un modèle qui devrait être également produit en Hongrie et en Chine. Ce sera la première auto qui utilisera la nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), une base technique conçue en priorité pour les modèles électriques, mais qui peut accueillir aussi des moteurs thermiques. Avec la Mercedes CLA électrique, Mercedes entame une nouvelle ère, puisque cette auto existera dans un premier temps en coupé quatre portes et s’inspirera du concept-car présenté au Salon de Munich et au CES de Las Vegas, ensuite viendront s’équiper de cette plateforme une CLA Shooting Brake et de nouvelles générations de SUV : GLA et GLB. À bord, on découvre une planche de bord recouverte d’écrans numériques et un nouveau système d’exploitation « MB.OS », ainsi qu’un supercalculateur (High power Computer) utilisant l’intelligence artificielle pour de nouveaux systèmes de conduite automatisée compatibles avec la conduite semi-autonome de niveau 3. Pour motoriser cette auto, un moteur électrique de 240 ch qui entraîne les roues arrière (une transmission intégrale est aussi au programme). Grâce à une batterie d’environ 90 kWh l’autonomie serait de 700 km, tandis que l’architecture 800 volts et la puissance de charge de 250 kW permettent de récupérer 400 km d’autonomie en 15 minutes. Présentée à l’automne, cette auto sera commercialisée en 2025.