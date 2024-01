Nouveautés 2024 - SUV Familiaux : voici l’heure du renouvellement pour les Peugeot 5008, Audi Q5, Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq…

Février

Skoda Kodiaq

La tradition a du bon et chez Skoda on sait la cultiver avec le nouveau Skoda Kodiaq qui dispose de deux moteurs diesels, de deux blocs essence et d'une motorisation (essence) hybride rechargeable de 204 ch. Il n'y a pas de version 100 % électrique pour ce modèle puisqu’un Skoda Vision 7S (du nom du concept-car) est en préparation. Toujours à sept places, le Skoda Kodiaq offre des places arrière (en deuxième rangée) dignes d’une limousine et un coffre de 900 litres en cinq places et 340 litres (ce qui est loin d’être ridicule) lorsqu’il est en sept places. Affichant un profil de faux coupé, le Skoda Kodiaq reçoit un capot strié façon Skoda Enyaq et un bandeau lumineux reliant les feux arrière pour être à la mode.

Mars

Hyundai Santa Fe

Toujours aussi familial, le nouveau Hyundai Santa Fe peut transporter sept personnes dans un environnement confortable et spacieux. Hyundai a repris la base et les motorisations du modèle actuel en le dotant d’un design entièrement nouveau qui s’inspire de celui d’un Land Rover et donne au modèle coréen un aspect robuste. Plus long de 5 centimètres (4,83 m), le nouveau Hyundai Santa Fe est disponible en deux versions : hybride classique de 230 ch (deux roues motrices) et hybride rechargeable de 265 ch (quatre roues motrices).

Avril

Toyota Land Cruiser

Le Toyota Land Cruiser change de génération et adopte un nouveau design trapu inspiré des années « 70 ». Ceci est particulièrement vrai avec la série limitée First Edition (3 000 exemplaires pour l’Europe) qui se dote de projecteurs ronds classiques et de deux peintures bi-ton exclusives (Jaune Sable et Gris Graphite). Disponible en cinq et sept places, le Toyota Land Cruiser qui s’équipe de la nouvelle plateforme GA-F à la rigidité améliorée affiche 4,92 mètres de long et un empattement de 2,85 mètres garant d’une bonne habitabilité. Il est équipé au lancement d’un bloc diesel 2.8 de 204 ch qui recevra, mais pas avant 2025, un système d’hybridation 48 volts.

Mai

Byd Seal U

Encore peu connue chez nous, la marque chinoise BYD (Build Your Dreams) dépasse les ventes de Tesla sur le marché mondial de la voiture électrique. Déjà cinq véhicules de la marque chinoise sont commercialisés chez nous (les berlines Dolphin, Seal et Han et les SUV Atto 3 et Tang) et un sixième modèle arrive, le Byd Seal U, un SUV de 4,79 m de long. Ce SUV électrique devrait être disponible en version deux roues motrices de 230 ch et quatre roues motrices de 530 ch Ce modèle à cinq places produit en Chine ne bénéficiera pas d’un bonus, mais Byd s’apprête à contourner cette interdiction en construisant sa propre usine en Europe, en Hongrie.

Juin

Audi Q5

Audi travaille activement sur l’électrification de sa gamme et prépare l’Audi Q6 e-tron pour cela. La marque d’Ingolstadt n’en oublie pas pour autant les modèles thermiques qui ont contribué à son succès et c’est pourquoi elle s’apprête à renouveler son Audi Q5. Ce nouvel Audi Q5, qui poursuit encore ses essais de mise au point, disposera donc comme aujourd’hui de motorisations essence, diesels et hybrides rechargeables. Ces dernières verront leur autonomie en mode électrique revue à la hausse afin de baisser (à condition qu’on les recharge souvent) leurs rejets de CO2.

Juillet

Toyota Hilux

Le célèbre pick-up Toyota passe par la case hybridation. Le Toyota Hilux s’offre un système d’hybridation 48 volts associé à son bloc diesel de 2.8 litres de cylindrée, un moteur-générateur entraîné par une courroie charge à la décélération, une batterie 48 V au lithium. De plus, le moteur qui développe une puissance de 204 ch est compatible avec le gazole HVO100, un carburant non fossile fabriqué à partir de sources 100 % renouvelables. Le Toyota Hilux 2.8 Diesel 48 V est disponible uniquement en format double cabine.

Août

Cadillac Lyriq

La marque américaine de voiture de luxe Cadillac revient en Europe (en commençant par la Suisse) avec des modèles électriques dont ce somptueux Cadillac Lyriq. Ce Cadillac Lyriq repose sur la plateforme modulaire Ultium qui est spécialement conçue pour les modèles « zéro émission ». Le SUV premium est proposé en deux roues motrices (propulsion) avec un électromoteur de 347 ch ou en version quatre roues motrices de 547 ch. Grâce à une imposante batterie de 102 kWh, l’autonomie annoncée est de l’ordre de 500 km pour les deux versions. Long de 5 mètres, ce modèle affiche la nouvelle identité très moderne de la gamme et se dote des derniers perfectionnements de la technique avec une gigantesque dalle numérique de 33 pouces (84 cm) qui fait face au conducteur.

Novembre

Peugeot 5008

Arrivant un peu plus tard que le Peugeot 3008 de troisième génération, le Peugeot 5008 va voir sa taille progresser de quelques centimètres afin de faciliter la vie à bord pour les sept personnes qui peuvent y prendre place. Il recevra les mêmes motorisations que son « petit » frère : 1.2 Puretech Hybrid 48V de 136 ch et hybride rechargeable de 195 ch ainsi que deux des motorisations électriques du Peugeot e-3008 (210 et 230 ch). Pas de version électrique quatre roues motrices en revanche pour ce véhicule familial en raison de la présence des deux sièges escamotables dans le plancher qui empêche l’implantation d'un moteur électrique sur les roues arrière.

Décembre

Jeep Wagoneer S

Style épuré pour le nouveau Jeep Wagoneer S qui ne sera disponible qu’avec des motorisations électriques dont une de plus de 600 ch associée à des batteries de 100 kWh en haut de gamme. Rival des BMW iX et Mercedes EQE SUV, ce modèle ne sera pas un véritable 4x4 pur et dur comme peut l’être l’autre nouveauté électrique de Jeep, le Recon, mais un véhicule très confortable capable d’effectuer de longs trajets sans rejeter de CO2.