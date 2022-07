Peugeot 505 V6 vs Renault 25 V6, duel de grandes routières à moteur PRV, dès 4 500 €

Les forces en présence

Peugeot 505 V6 (1986 – 1989), berline 4 portes, 6-cylindres en V, 2,85 l, 170 ch, 1 335 kg, 205 km/h, à partir de 7 000 €

Renault 25 V6 2.85 (1987 – 1992), berline 5 portes, 6-cylindres en V, 2,8 l, 160/153 ch, 1 300 kg, 212 km/h, à partir de 4 500 €.

Les années 80 voient le retour de haut de gamme crédibles chez Peugeot et Renault. Exit les imparfaites 604 et R30. Cette dernière est remplacée dès 1984 par la R25, à la ligne moderne et aérodynamique, qui contribue à son succès étonnant. Côté Peugeot, après l’avoir restylée en 1985, on dote en 1986 la 505 d’une version remaniée du bloc PRV, à manetons décalés, qui en améliorent le fonctionnement. Cette astuce a été inaugurée par Renault sur le 2,5 l turbo animant les Alpine GTA et R25, et en 1987, celle-ci la reçoit, mais sans suralimentation. Voici donc deux françaises généreusement motorisées, performantes et efficaces, qui comptent bien ne pas s’en laisser conter par les sempiternelles allemandes. Mais entre la grande traction de la Régie et la propulsion du Doubs, laquelle saura apporter la meilleure réponse ?

Présentation

Si la 504, lancée en 1968, a marqué son temps par son regard « Sophia Loren », pour reprendre l’expression de Pininfarina, et sa très moderne suspension arrière à roues indépendantes, il en va bien différemment pour la 505 qui la remplace à partir de 1979. Techniquement, elle s’en distingue surtout par sa boîte 5… Autant dire que les évolutions sont limitées ! La ligne, due à Pininfarina, se veut plus moderne mais demeure très conservatrice.

La Peugeot reçoit donc un accueil assez frais… Cela dit, elle va progressivement gagner nettement en puissance. GTI (130 ch) et surtout Turbo en 1983 (150 ch) commencent à attirer les amateurs de conduite. Après le restylage de 1985, qui lui apporte un tableau de bord digne de son rang, la Peugeot accueille fin 1986 le V6 PRV, dans une variante à manetons décalés qui en rendent l’allumage régulier et le fonctionnement onctueux. Enfin ! Ce 2,85 l développe 170 ch dans la 505, qui se mue en grande routière performante, sûre grâce à ses trains roulants inspirés de ceux de la Turbo et potentiellement joueuse car il s’agit d’une propulsion.

Elle reçoit aussi une assistance de direction variable et un ABS, mais pas de différentiel à glissement limité, jugé incompatible avec l’antiblocage de frein par le constructeur. En tout cas, à 149 800 F (40 100 € actuels), la 505 V6 semble très compétitive, entre les 144 500 F d’une BMW 525i (150 ch) et les 164 200 F d’une 528i (182 ch). Son équipement inclut les 4 vitres et les rétroviseurs électriques. En 1988, la V6 S s’invite dans la gamme, une version moins chère, à l’équipement simplifié (plus de vitres électriques arrière, d’ABS ni d’assistance variable de direction) mais dotée d’un différentiel à glissement limité. Elle se signale aussi par son béquet arrière plus imposant, qui se retrouve sur la V6 standard à l’été 1988. Les 505 à 6 cylindres disparaissent en 1989, lors du lancement de la 605, après avoir été produites à environ 10 000 unités.

Tout comme la 505, la R25 est une façon de faire du neuf avec du vieux. En effet, comme sa rivale Peugeot, la Renault dérive de sa devancière, la R20-R30, et en améliore la base. Surtout, elle bénéficie d’une carrosserie bien plus ambitieuse puisque lors de sa commercialisation début 1984, après que des photos ont été diffusées fin 1983, le Cx est annoncé à 0.28, ce qui constitue le record de l’époque.

La ligne, élégante et typiquement Renault avec sa lunette arrière en bulle qui s’intègre dans un hayon, constitue un atout supplémentaire pour la R25 qui rencontre d’emblée un immense succès commercial. Pourtant, ses moteurs n’ont rien de nouveau, et surtout pas le V6 PRV 2,7 l de 144 ch. En 1985, ce bloc reçoit des manetons décalés dans sa version turbocompressée, puis la variante 2,85 l apparue dans la 505 débarque dans la R25 fin 1987, avant son restylage. Cette fois, il développe 160 ch et offre à la grande Renault la douceur de fonctionnement attendue.

À 158 854 F (42 100 € actuels), la R25 V6 160 ch se montre assez compétitive, surtout qu’elle offre de série les 4 vitres et sièges avant électriques, l’ordinateur de bord, voire la hifi. Mais pas l’ABS, qui reste en option. Au printemps 1988, la 25 bénéficie d’un important restylage qui, outre une poupe et une proue redessinées, se caractérise par une finition en gros progrès et une nouvelle sellerie.

En 1989, une variante hyper-luxueuse Baccara fait son apparition, alors que pour le millésime 1990, la puissance chute à 153 ch, à cause du catalyseur rendu obligatoire. Par ailleurs, une version TX V6, à l’équipement simplifié correspondant à celui de la GTX, apparaît. La R25 prend sa retraite en 1992 quand elle est remplacée par la Safrane, qui ne connaîtra pas le même succès, loin de là.

Fiabilité/entretien : deux Françaises très endurantes

Evolution de la 504, la 505 est née avec une technique éprouvée, synonyme de fiabilité. Elle se montre donc intrinsèquement robuste, et le PRV peut, moyennant un entretien digne de ce nom, effectuer plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans gros ennui, d’autant que sa distribution s’effectue par chaîne. La transmission se révèle également très solide.

En revanche, vu l’âge de la voiture, la corrosion peut se révéler problématique, et les accessoires électriques manquent souvent d’endurance. De son côté, la suspension avant souffre du poids du moteur. Pour sa part, l’habitacle vieillit plutôt correctement. Problème, certaines pièces sont difficiles à trouver, comme les capteurs d’ABS, mais l’ex-groupe PSA commence à refaire des éléments.

Evidemment, la R25 se montre tout aussi fiable que la 505 mécaniquement puisque le moteur est le même, ou presque, dans les deux cas. Pas de souci de boîte non plus sur la Renault, mais on fera attention à ses cardans, soumis à rude épreuve. Et comme sur la Peugeot, les accessoires électriques ne sont pas très solides (mêmes fournisseurs). Dans l’habitacle, deux cas de figure : avant et après restylage.

Avant, la finition, pitoyable, vieillit mal, surtout que les couinements étaient déjà légion quand la voiture était neuve. Après la mise à jour, cela va beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, si elle résiste bien à la corrosion pour une auto de son époque, la R25 finit tout de même par rouiller. Comme sur la Peugeot, certaines pièces sont difficiles à trouver, Renault se moquant complètement des refabrications.

Avantage : Peugeot. Un peu plus robuste intrinsèquement que la 25, la 505 prend le dessus, d’autant plus que son constructeur commence à refaire des pièces.

Vie à bord : tradition ou modernité ?