Peugeot loue sa e-208 électrique à 150€ par mois, mais...

On attend toujours de connaître les conditions nécessaires pour bénéficier du fameux forfait de location à moins de 100€, promis par le gouvernement français pour aider les plus modestes à rouler en voiture électrique. En attendant, Peugeot lance une nouvelle offre intéressante pour sa e-208. Actuellement beaucoup plus chère et disponible à la location à partir de 271,75€ par mois (version en finition Like avec le groupe motopropulseur de 136 chevaux) auxquels il faut ajouter un premier loyer de 11 100€ (duquel se déduit le bonus écologique de 5 000€), la citadine électrique devient beaucoup plus abordable dans son offre « Loyer sur mesure Peugeot ».

Dans ce forfait, la e-208 ne coûte plus que 150€ par mois sur 36 mois. Un prix de location intéressant puisqu’il est à peine au-dessus de celui d’une Dacia Spring, démarrant à 120€ par mois avec un premier loyer de 7 500€ (avant déduction du bonus écologique et de l’éventuelle prime à la conversion). Mais il y a des conditions strictes à respecter pour en profiter : respecter un plafond de 500 kilomètres par mois tout d’abord, même si Peugeot France précise que les kilomètres supplémentaires ne sont facturés que 7 centimes chacun (en donnant l’exemple d’une rallonge ponctuelle de seulement 70€ pour un client qui déciderait de parcourir 1 500 km pendant ses vacances du mois d’août). Sauf qu’il y a tout de même un premier loyer de 12 650€ à régler.

3 150€ de premier loyer dans le meilleur des cas

Cette offre est également « réservée aux clients éligibles à la prime à la conversion », c’est-à-dire ceux qui possèdent un diesel d’avant 2011 ou une essence d’avant 2006 à envoyer à la casse. Peugeot précise que le montant du premier loyer tombe à 3 150€ mais à condition de cumuler le bonus écologique de 5000€ (pour tout le monde), les 2000€ additionnels du bonus écologique (pour ceux dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 14 089€ seulement) ainsi que les 2 500€ de la prime à la conversion. L’offre reste intéressante dans l’absolu mais elle n’a donc rien de miraculeux.