Porsche Cayenne 4

Porsche Cayenne et Cayenne Coupé électriques sont en essais avec une version très sportive.

Paul Pellerin

SCOOP – L’heure de la découverte des nouveaux Porsche Cayenne électriques s’approche. Les SUV électriques Cayenne et Cayenne Coupé devraient être lancés l’an prochain et la famille de ces modèles sur batteries pourrait être coiffée d’une version sportive Turbo GT.

Pour Porsche, le passage de la famille Porsche Cayenne à la motorisation électrique devrait s’accompagner d’une refonte du modèle thermique actuel de troisième génération afin qu'il puisse poursuivre sa carrière le plus longtemps possible. La version électrique est quant à elle une nouvelle génération (quatrième) et l’on a pu faire connaissance avec elle au Salon de Munich.

Le futur Cayenne sera dévoilé en fin d’année pour une commercialisation en 2026 et l'on sait déjà qu’il pourra tracter jusqu’à 3,5 tonnes et qu’il sera possible de recharger sa batterie par induction. Le SUV Porsche Cayenne Coupé pourrait être dévoilé en même temps ou peu après. Ce Porsche Cayenne Coupé devrait faire parler de lui, car nos chasseurs de scoop ont découvert que ce modèle pourrait être disponible dans une version radicale.

Encore vêtu d’un camouflage au dernier Salon de Munich, le futur Porsche Cayenne électrique se découvre un peu plus devant les objectifs de nos chasseurs de scoop. Ce modèle existera aussi, comme le modèle thermique, en carrosserie « coupé » comme on peut le voir ci-dessous.
Le Cayenne 3 poursuit sa route mais le Cayenne 4 arrive !

La nouvelle génération du Porsche Cayenne est électrique et utilise une plateforme PPE que les Porsche Macan Electric, Audi A6 E-tron et Audi Q 6 e-tron ont inaugurée. Cette base technique permet de recevoir un ou deux moteurs et d’être ainsi disponible en deux et quatre roues motrices. Il devrait y avoir pour le Cayenne électrique et son frère Cayenne Coupé électrique une belle gamme de motorisations affichant des puissances conséquentes.

Ouïes d’ailes à l’avant pour faciliter l’évacuation des turbulences aérodynamiques du pneu, aileron imposant à l’arrière, la version sportive du SUV Porsche Cayenne Coupé a un peu de mal à passer inaperçue face à nos chasseurs de scoop.
Plus de 1 000 ch pour la version la plus sportive du coupé !

Selon nos chasseurs de scoop, la gamme du Porsche Cayenne Coupé pourrait être coiffée d’une version très sportive qu’ils ont baptisée Turbo GT. C’est sur le circuit du Nürburgring qu’un prototype de cette version est apparu. Facilement reconnaissable par des modifications au niveau de la carrosserie dont un aileron arrière fixe et des ouïes d'aération sur les passages de roue avant, ce modèle pourrait recevoir la motorisation de la Porsche Taycan Turbo GT dont la puissance peut atteindre les 1 034 ch grâce à un « overboost » ! Cette version surpuissante du Cayenne Coupé pourrait patienter jusqu’en 2027 pour être dévoilée.

Sur la Nordschleife, le Porsche Cayenne Coupé électrique « Turbo GT » mène bon train. En plus d’un aileron relativement imposant, il affiche aussi une partie arrière modifiée par rapport à celle des versions moins performantes.
