Porsche : un grand SUV électrique confirmé !

Son nom de code est pour le moment K1 et l’on ne sait pas quel sera son nom définitif, mais le futur grand SUV électrique est programmé par Porsche. Il devrait apparaître au catalogue du constructeur allemand en 2026. Porsche qui veut que 80 % de ses automobiles soient électriques en 2030 va intensifier sa production de modèles sur batteries, la marque veut faire de ce grand SUV son fer de lance. Ce grand SUV électrique qui se situerait au-dessus du Porsche Cayenne aura un caractère très sportif. Il devrait afficher une belle cavalerie et disposera de la plateforme modulaire inédite SSP dont Volkswagen se servira pour une berline compacte en 2026. Cette plateforme devrait disposer d’une technologie 800 volts permettant des recharges rapides et pourra sans doute recevoir des batteries de grande capacité pour des autonomies approchant les 1 000 km. Porsche aurait reçu l’accord du groupe VW pour se servir de cette plateforme et la modifier pour en faire une architecture plus sportive. Ce grand SUV Porsche dont la production devrait débuter en 2026 dans l’usine de Leipzig en Allemagne ne sera pas le seul nouveau modèle électrique puisque le SUV Porsche Macan va devenir électrique en 2024 et que la prochaine génération de Porsche Panamera passera aussi par la case électricité vers 2024-2025. Enfin, ce grand SUV "zéro émission" aura des cousins, en effet des modèles similaires chez Audi et Bentley seraient d’ores et déjà prévus.