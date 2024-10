Pour les constructeurs automobiles, le rétro c’est l’avenir !

Luca de Meo s’est fait connaître pour avoir participé à la relance de la Fiat 500 en 2007. Passé par le Groupe Volkswagen et la marque Seat (il y lancera la marque Cupra), il est désormais directeur général du groupe Renault. Luca de Meo utilise la même recette que celle de chez Fiat pour remettre au goût du jour et en l’électrifiant, la Renault 5 et une nouvelle Renault 4 qui se conjugue à la mode SUV. Nous avons découvert la version de série de cette R4 lors du dernier Mondial.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on essaye de remettre au goût du jour des véhicules qui ont marqué l’histoire d’une marque. On se souvient de la New Beetle de Volkswagen, version modernisée de la célèbre Coccinelle de 1938. Cette Coccinelle « new-look » lancée en 1998 a connu un beau succès aux États-Unis. Volkswagen a repris dernièrement cette recette pour créer l’ID.Buzz, version modernisée et électrique du Combi de 1948.

On reprend le style ou simplement le nom

L’apport du passé d’une marque ne s’arrête pas forcément à la transformation d’une auto mythique en véhicule moderne, certaines fois c’est seulement le nom d’un véhicule ancien qui sert de base à la création d’un nouveau modèle. Ford l’a expérimenté avec bonheur avec le nom Puma. Il est impossible d’imaginer que l’actuel SUV citadin de Ford était en 1997 un petit coupé. Ce dernier n’est resté que cinq années dans la gamme du constructeur américain alors que l’actuel SUV Puma est parti pour une longue carrière. Ford récidive aujourd’hui en proposant le SUV Capri qui reprend le nom du célèbre coupé de la fin des années soixante. Il pousse le bouchon un peu plus loin cette fois en s’inspirant de certains éléments (optiques, vitres latérales, lunette arrière…) de l’ancienne Ford Capri.

DS un nom qui est devenu une marque

Citroën pour sa part n’a pas voulu faire renaître la 2 CV. Pourtant un concept-car nommé Revolte datant de 2009 a pu évoquer cette possibilité, il est resté au stade d’étude de style. Aujourd’hui Citroën se contente de moderniser son logo qui reprend le design de celui de la création de la marque datant de 1919. Mais il convient de se rappeler que la marque a mis en avant le nom de DS (comme la berline mythique des années cinquante) avec la Citroën DS3 en 2009. Depuis 2014 la marque automobile DS Automobiles vit sa propre vie et a toujours des difficultés à conquérir un large public. Cela passera-t-il par la création d’une nouvelle « DS » ? Il semble que la marque y songe sérieusement et le dernier concept-car en date, le SM Tribute, montre que le constructeur de luxe pourrait aisément se mettre au style néo-rétro.

La nouvelle A110 a permis la renaissance d’Alpine

Cette recherche dans le passé de recettes pour conquérir un plus large public permet aussi de faire renaître ou de relancer des marques. On peut citer la bonne idée qu’a eue BMW d’investir dans la marque Mini, qui était tombée en déshérence, pour créer une large gamme qui a donné un peu plus d’air à la marque anglaise. Même si l’on parle d’un volume de production beaucoup moins important, la création d’une nouvelle A110 a également permis de faire renaître la marque dieppoise avec un modèle sportif affichant une belle agilité, à l’image de la première Alpine A110. Aujourd’hui le petit constructeur français compte sur des modèles électriques comme l’A290, qui aurait pu se nommer R5 Alpine ou sur le futur SUV A390, qui ne ressemble pas vraiment à un SUV (qui n'est pas vraiment un SUV) et dont le concept-car A390_β a reçu un bel accueil de la part du public au Mondial. Enfin, grâce au groupe Stellantis on assiste aussi à la relance de la marque centenaire Lancia avec la nouvelle Lancia Ypsilon.

Morgan, une marque intemporelle

Parmi toutes ces marques qui utilisent à des degrés divers leur passé pour se remettre à flot, on ne peut mettre dans le même panier un constructeur pour qui l’aspect rétro est la marque de fabrique. Il s’agit de Morgan. Créée en 1910, la marque Morgan Motor Company poursuit la production de véhicules qui évoquent par leur ligne des modèles des années quarante ou cinquante. Mais attention, les Morgan actuelles sont des modèles modernes respectueux des normes de sécurité en vigueur. La nouvelle Morgan Midsummer, présentée en mai dernier en est d’ailleurs la parfaite illustration.

Pour quelle raison les constructeurs aiment-ils le rétro ?

Les raisons qui poussent certains constructeurs à reprendre des modèles du passé peuvent être nombreuses. Tout d’abord, il faut bien dire que la période actuelle n’est pas rose pour l’automobile. Notre amie à quatre roues est souvent mal vue, en particulier pour celles qui disposent (c’est la majorité) d’un moteur thermique. Utiliser une auto qui a déjà connu le succès et possède, qu’il soit petit ou grand, un capital sympathie auprès du public peut permettre de mieux mettre en valeur le nouveau modèle. Cela d’autant plus que la majorité des acheteurs de voitures neuves ont souvent un âge avancé et ont connu, dans le cas de Renault par exemple, les anciennes Renault 5 et Renault 4. Ils ont même pu en posséder une. La petite touche de nostalgie que possède le patronyme du nouveau véhicule peut alors séduire le futur client.

Les marques européennes ont une histoire

Le rétro peut aussi permettre de remettre au goût du jour un nom ou un modèle qui va être produit à un petit nombre d’exemplaires même si ce ne sont pas de véritables autos mais des quadricycles à moteur. C’est le cas de Citroën qui a repris le nom d’Ami pour son quadricycle à moteur qui vient de bénéficier d’un restylage. Et le rétro ou néo-rétro peut servir les constructeurs « historiques » pour leurs voitures électriques. Car les constructeurs européens doivent faire face à une déferlante de nouvelles marques (en grande partie chinoises) avec des voitures sur batteries disposant de caractéristiques techniques (voire de performances) très proches. Mais ces marques chinoises n’ont pas d’histoire à raconter, car trop récentes, elles ne peuvent compter sur la nostalgie, à l’inverse des marques européennes (même si un groupe chinois les détient) qui ont l'avantage de pouvoir puiser dans leur histoire pour relancer un nom ou un modèle. Elles auraient tort de ne pas en profiter.