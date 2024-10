Pour les constructeurs automobiles, le rétro c’est l’avenir !

Commençons cette liste de nouveautés automobiles néo-rétro par celles qui ne seront pas. En effet, la marque Opel, entité du groupe Stellantis, aurait bien voulu remettre à l’honneur le nom de Manta. L'Opel Manta était un coupé produit par la firme allemande dans les années soixante-dix. Opel voulait faire de sa future Manta un SUV coupé qui s’inspirerait du concept-car Opel Experimental, mais Stellantis a enterré le projet préférant mettre l’argent dévolu à celui-ci dans la relance des marques italiennes du groupe et en particulier de Lancia.

Lancia qui était dans l’ombre pendant de nombreuses années revient à la lumière. Alors que la marque ne vendait des autos que sur le marché italien, elle revient conquérir l’Europe avec une nouvelle Ypsilon. Celle-ci sera bientôt disponible en version électrique HF (pour Hi-Fi, le club créé en 1960 pour les clients ayant acheté plus de six Lancia neuves). Ce logo HF (avec un éléphant comme emblème) s’est retrouvé sur les plus Lancia les plus sportives et va orner une Lancia Ypsilon HF qui sera électrique et affichera 280 ch !

Une Delta HF, ça fait rêver !

Mais la marque plus que centenaire (elle est née en 1906) ne va pas s’arrêter en si bon chemin et compte reprendre des noms de modèles anciens pour en baptiser de nouveaux modèles. Ce sera ainsi le cas de la Lancia Gamma, qui pourrait être une grande berline ou un SUV coupé électrique et qui arrivera en 2026, deux ans plus tard ce sera au tour de la Lancia Delta de faire son apparition. Comme son ancêtre ce sera une berline compacte qui au même titre que l’Ypsilon et la Gamma aura droit à une déclinaison sportive frappée du blason HF.

La future Twingo sera proche de la Twingo 1

Du côté des constructeurs français, c’est surtout Renault qui fait feu de tout bois dans le domaine du néo-rétro. Ainsi la marque vient de dévoiler au Mondial la version de la série de la Renault 4 E-Tech Electric. Mais ce n’est pas tout puisque dernièrement on a vu une Renault R17 Electric Restomod X ORA ÏTO apparaître, mais cette auto ne restera sans doute qu’à l’état de projet. Renault voulant investir dans l’électrique populaire, la marque prépare activement une nouvelle Twingo pour 2026 qui sera proche du modèle d’origine. En tout cas c’est que semble indiquer le concept-car qui était sur le stand Renault au Mondial. Après les Renault 5 et Renault 4, la marque au losange se tourne résolument vers le passé pour rajeunir sa gamme.

Après la nouvelle R5 Alpine (A290), une nouvelle A310

Propriété du Losange, la marque Alpine poursuit sa route en proposant désormais en plus de l’Alpine A110 thermique, dont les jours sont comptés malheureusement, une Alpine A290 électrique qui aurait bien pu se nommer R5 Alpine comme au bon vieux temps. Si le concept-car A390 _β vu au Mondial qui annonce le prochain véhicule de la marque dieppoise n’a pas forcément un lien avec le passé du constructeur, on sait que parmi les projets électriques du constructeur il y aura le renouvellement de l’A110 et le retour d’une A310 sous la forme d’une berline à cinq portes.

DS Automobiles envisagerait une DS ?

Quant à DS Automobiles, on attend toujours que la marque fasse renaître la DS des années cinquante dans une version modernisée. Ce qui était tabou hier semble être désormais d’actualité, mais on ne sait pas encore comment sera cette auto ni quand elle arrivera (il se dit aussi que Stellantis pourrait se séparer de cette marque dans un avenir proche). Quoi qu’il en soit, le concept-car SM Tribute montre que l’on peut faire une belle auto en reprenant quelques codes stylistiques d’une voiture qui en son temps fut une icône automobile.

Le Multipla revient mais ce n'est pas un Multipla !

Quant à Citroën qui fut une marque d’avant-garde, la renaissance de modèle du passé (hormis le nom d'Ami et un logo renouvelé) ne semble pas être le cheval de bataille du constructeur qui se contente d’être une marque de modèles d’entrée de gamme pour le groupe Stellantis. Il faut passer de l’autre côté des Alpes chez Fiat pour voir apparaître une nouvelle Fiat, nommée Grande Panda, qui n’a rien à voir avec l’actuelle Panda qui se nomme désormais Pandina. Cette nouvelle auto affiche quelques clins d’œil à la première Panda de 1980 mais se place désormais comme une rivale de Renault Clio. Fiat devrait aussi relancer le nom de Multipla pour un modèle qui délaissera la carrosserie monospace pour devenir un SUV compact. Celui-ci affichera vraisemblablement un style moins clivant que son ancêtre. Il devrait arriver l’an prochain.

Ferrari 12Cilindri, ultime ode au V12 « atmo »

Toujours du côté italien, on peut voir qu’Alfa Romeo ne renie pas son passé avec la belle Alfa Romeo 33 Stradale construite à 33 exemplaires qui est une référence à la célèbre 33 Stradale produite de 1967 à 1969. Une autre voiture qui est elle aussi exceptionnelle, c'est la nouvelle Ferrari 12Cilindri. Outre le fait qu’elle sera vraisemblablement la dernière Ferrari équipée d’un V12 atmosphérique sans hybridation, ses lignes rappellent celles de la célèbre Ferrari 365 GTB/4 Daytona qui a été produite de 1968 à 1973.

Le retour de la Ford Escort !

On terminera ce rapide tour d’horizon non exhaustif en citant Honda, qui va relancer le coupé Honda Prelude qui disposera d’une motorisation hybride, mais n’aura pas droit aux quatre roues directrices. La Honda Prelude de 1987 ayant été la deuxième voiture de série après la Nissan Skyline R31 à utiliser cette technologie. Que Boreham Motorworks veut, avec la bénédiction de Ford, relancer la production en petite série de Ford Escort MK1 et Ford RS200. Enfin que Morgan produit toujours des voitures « d’époque » mais de notre temps.