Pourquoi VW prévoit de construire moins de voitures qu’avant

Il n’y a pas si longtemps que ça, Volkswagen se battait contre Toyota et l’Alliance Renaut-Nissan-Mitsubishi pour le titre de « premier constructeur du monde » en volumes de ventes. Il dépassait les 10 millions de ventes annuelles et avait réussi à surclasser Toyota, redevenu depuis le leader incontesté des ventes alors que ses deux grands concurrents ont connu de fortes baisses de ventes.

Mais l’année dernière, le géant allemand a annoncé de nombreux licenciements à venir. Confronté à une forte baisse des ventes sur le marché chinois et à une situation difficile aux Etats-Unis et en Europe, il prévoit de supprimer environ 50 000 emplois en Allemagne (directs ou indirects) d’ici l’année 2030.

« Seulement » 9 millions de voitures par an

La stratégie actuelle de Volkswagen ? Adapter ses capacités de production au niveau réel de la demande mondiale et arrêter de viser des chiffres de vente irréalistes. Comme le rapportent les journalistes allemands de Manager Magazin, le groupe de Wolfsburg possède actuellement un outil industriel permettant de produire 12 millions de voitures par an. Or, en 2025 Volkswagen n’a produit que 8,69 millions de voitures sur la planète en raison d’une faible demande.

Cet outil industriel va donc être recalibré pour une capacité de production annuelle de neuf millions de voitures, histoire d’éviter les surcapacités très coûteuses qui plombent actuellement les finances de la société. « En Europe, nous allons réduire les capacités de production d’un million de voitures par an d’ici 2028, surtout au sein des marques Volkswagen et Audi », a précisé le directeur du groupe Oliver Blume.

Le marché est devenu trop incertain

L’objectif idéal de production mondiale de Volkswagen sera donc désormais situé à neuf millions de voitures par an, ce qui constitue un niveau de volumes acceptable pour le constructeur allemand avec son outil de production adapté à ces chiffres. D’après Oliver Blume, l’avenir du marché automobile mondial est devenu « impossible à prédire depuis 2020 » et ce revirement stratégique est nécessaire pour la survie du groupe.