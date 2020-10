Renault Kadjar: le second rôle - Salon de l'auto Caradisiac

C’est un fait, le Kadjar est condamné à jouer les faire-valoir face au succès du Peugeot 3008 : le second s’est écoulé à plus de 72 000 exemplaires en France l’an dernier, contre 29 000 au premier. Pour autant, le Renault, qui avait mis à jour son offre et sa présentation à l’occasion du Mondial de l’automobile 2018, peut faire valoir son confort et sa polyvalence d’usage. Les deux rivaux s'exposent à quelques centimètres l'un de l'autre dans le cadre du premier salon Caradisiac, installé dans un incroyable ancien hangar à dirigeables érigé en pleine campagne normande.

On reconnaît la version restylée du Kadjar à sa calandre ornée de lamelles chromées, ses boucliers redessinés et à sa signature lumineuse repensée, intégrant notamment les clignotants à leds aux feux de jour. À cela s’ajoutent notamment des teintes de carrosserie inédites et de nouvelles jantes.

Pas de grande innovation technologique au programme : on retrouve les équipements classiques attendus à ce niveau de gamme, mais cela ne va guère plus loin. Cela permet de proposer, dès l’entrée de gamme Zen, facturée à partir de 28 500 € avec le moteur TCe 140, la climatisation automatique, l’aide au stationnement arrière ou le système Car Play / Android Auto permettant de dupliquer le contenu de son smartphone à l’écran.

Pour animer l’auto, ont été retenus des moteurs essence de 140 et 160 ch, et diesel de 115 et 150 ch. Boîte automatique EDC et transmission intégrale sont disponibles sur certaines versions, mais séparément.

On note enfin que Renault pratique régulièrement des opérations de promotion intéressantes sur ce modèle, qui affronte une concurrence extrêmement relevée : outre le 3008, il trouve sur son chemin des clients aussi sérieux que les Citroën C5 Aircross, Seat Ateca, Nissan Qashqai…et autres Dacia Duster, le cousin roumain qui a opéré une belle montée en gamme.

Le Renault Kadjar arrive en occasion : future star ?

Le Kadjar s'est inséré avec succès dans la gamme Renault il y a de cela maintenant plus de 7 mois. Largement le temps pour lui, qui réalise déjà 20 % de part de marché dans sa catégorie, d'arriver en nombre sur le marché de la seconde main. Y rencontrera-t-il le même succès ?

Le Renault Kadjar en occasion Prix neuf de la gamme Renault Kadjar : de 29 900 € à 39 800 € Prix du Renault Kadjar en occasion : de 9 700 € à 33 300 € Plus de 3 400 annonces de Renault Kadjar d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Il y a clairement du relâchement chez Renault au niveau de la fiabilité. Si la marque a fait de gros efforts pour revenir parmi les marques les plus fiables entre 2006 et 2015, depuis quelques années, les soucis reviennent. Ainsi le Kadjar est loin d'être exempt de tout reproche. La boîte à double embrayage EDC connaît pas mal de soucis (bruits, à-coups, casse prématurée) tandis que le 1.5 dCi doit subir des reprogrammations de boîtier électroniques pour parer à des voyants qui s'allument intempestivement. Mais le pire moteur est le 1.2 TCe. Il surconsomme de l'huile et s'encrasse, avec risque de casse moteur. Sur le nombre de modèles en circulation, cela reste des proportions de modèles à problèmes faibles, mais c'est parfaitement anormal dans tous les cas.

