Renault prépare un SUV compact électrique

En présentant début mars 2020 le concept-car Morphoz, le constructeur français Renault indiquait clairement qu’il voulait que le style de ses futures autos évolue en s’inspirant de ce prototype atypique. Mais il indiquait également qu’il voulait élargir sa gamme de SUV en créant des modèles électriques spécifiques grâce à la nouvelle plateforme CMF-EV (inaugurée par le SUV Nissan Ariya) qui servira aux modèles « zéro émission » de chez Renault et Nissan.

Hybride pour les Captur et Kadjar, électrique pour les Zandar et Morphoz

Alors que le Renault Captur 2 embarque de l’hybride rechargeable (bientôt il utilisera aussi une motorisation hybride simple), que le futur Renault Kadjar 2 qui arrive en 2021 disposera lui aussi de motorisations hybrides, Renault veut créer une gamme spécifique de SUV électriques. Le premier sera un SUV citadin (Zandar) qui sera dévoilé très prochainement sous la forme d’un show-car et lancé au printemps 2022. Le second qui devrait arriver fin 2022 sera compact et devrait être doté d’une habitabilité record. Ces deux modèles utiliseront la plateforme CMF-EV, une base spéciale pour les véhicules électriques. Ils devraient disposer d’une autonomie de 300 km à 500 km en fonction de la batterie choisie. Celle-ci sera placée dans le plancher afin de ne pas empiéter sur le volume habitable.

Une habitabilité maximale

Très proche en ce qui concerne le style du concept-car Morphoz, le SUV compact électrique de Renault qui pourrait reprendre le nom du prototype affichera 4,50 m de long et devrait être très confortable avec une habitabilité maximale aux places arrière. Renault veut faire de lui un modèle spacieux et performant capable d’emmener une petite famille en vacances. Pratique, il devrait être doté d’un coffre de bonne capacité et disposer de nombreux espaces de rangement ainsi que d’une banquette coulissante.

Un habitacle de Renault Kadjar

Le SUV Renault Morphoz de série se distinguera du concept-car par des lignes un peu plus douces, il ne reprendra pas le principe des portes à ouverture antagoniste, ni l’architecture intérieure originale avec fauteuils individuels et planche de bord escamotable. Dans un souci d’économie, l’habitacle du SUV électrique Morphoz devrait être emprunté au futur Renault Kadjar. Il bénéficiera comme ce modèle des derniers perfectionnements de la technique : instrumentation numérique, grand écran vertical (façon tablette) pour l’infodivertissement, climatisation auto trizones, multiples aides à la conduite, conduite autonome de niveau deux, etc.

Un rival, le Volkswagen ID.4

Précurseur en matière de véhicule électrique de grande série avec la Renault Zoe, la marque au losange doit faire face à la concurrence redoutable du groupe PSA (DS3 Crossback E-Tense, Opel Corsa e, Peugeot e-208 et Peugeot e-2008), mais aussi de Volkswagen qui propose une citadine électrique (Volkswagen e-Up !), une berline compacte Volkswagen ID.3 et un SUV Volkswagen ID.4. C’est clairement ce dernier modèle qui est visé par le futur SUV électrique Renault Morphoz. C’est pourquoi le prix du modèle français devrait être calé sur celui du modèle allemand avec des tarifs compris entre 40 000 et 60 000 € en fonction de la capacité de la batterie et du niveau de finition.

Le futur SUV électrique Renault Morphoz en dix points

SUV compact, cinq portes, cinq places

Longueur : 4,50 m environ

Plateforme CMF-EV (Nissan-Renault)

Production en France à Douai (59)

Lancement fin 2022

Motorisation 100 % électrique

Puissance : de 130 à 200 ch

Autonomie : de 300 à 500 km (en fonction de la batterie utilisée)

Nouveau modèle d’une gamme entièrement électrique qui se composera des Renault Twingo Electric, Renault Zoe, Renault Zandar, Renault Morphoz et d’un probable grand SUV familial de sept places.

Tarif : à partir de 40 000 €*

*Estimation