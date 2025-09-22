Renault prépare une incroyable vente aux enchères

Et si vous vous vous portiez acquéreur d’une F1 Renault ? La possibilité vous en sera offerte le dimanche 7 décembre dans le cadre d’une grande vente aux enchères organisée par la maison Artcurial sur le site de Flins, dans l’ouest parisien.

Une centaine de véhicules passeront sous le marteau, parmi lesquelles 20 monoplaces alignées en championnat du monde de F1, mais aussi des voitures de rallye, des prototypes, ainsi que des modèles de route, tous considérés par Renault comme des doublons au sein de ses réserves. A cela s’ajouteront une centaine de lots dit "automobilia", avec notamment des moteurs de F1 ou des maquettes stylistiques ou aérodynamiques.

Le but de cette vente est double : il s’agit en effet de faire de la place sur ce site industriel historique qui accueillera à partir de 2027 un grand bâtiment retraçant l’épopée de la marque depuis ses débuts (et que Renault se refuse pour le moment à appeler musée…), de faire rentrer des fonds permettant de financer les travaux...et l'éventuel achat de modèles qui font aujourd'hui défaut aux collections de la marque.

Artcurial ne communique pas encore sur les estimations de prix des modèles qui seront présentés, mais la liste risque d’aiguiser les appétits, avec notamment une Alpine A442 de 1978 (l'année de la victoire de la marque avec Didier Pironi et jean-Pierre Jaussaud), la Formule 1 RE 40 1983 au volant de laquelle Alain Prost est devenu vice-champion du monde en 1983, la Formule 1 RE 30-B9 1982 victorieuse de 4 GP, ou bien encore la Lotus 95 T 1984 pilotée par Nigel Mansell.