Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault

Le starter de 7h00

Renault prépare une incroyable vente aux enchères

Dans Rétro / News rétro

Pierre-Olivier Marie

0  

En décembre, Renault se séparera de quelques bijoux de famille pour mieux préparer l'ouverture de son futur musée sur le site de Flins.

Renault prépare une incroyable vente aux enchères

Et si vous vous vous portiez acquéreur d’une F1 Renault ? La possibilité vous en sera offerte le dimanche 7 décembre dans le cadre d’une grande vente aux enchères organisée par la maison Artcurial sur le site de Flins, dans l’ouest parisien.

Une centaine de véhicules passeront sous le marteau, parmi lesquelles 20 monoplaces alignées en championnat du monde de F1, mais aussi des voitures de rallye, des prototypes, ainsi que des modèles de route, tous considérés par Renault comme des doublons au sein de ses réserves. A cela s’ajouteront une centaine de lots dit "automobilia", avec notamment des moteurs de F1 ou des maquettes stylistiques ou aérodynamiques.

Au premier plan, une maquette du concet car Renault Wind présenté en 2004. Au-dessus, la Renault Mégane exposée en 1988 au salon de Paris.
Au premier plan, une maquette du concet car Renault Wind présenté en 2004. Au-dessus, la Renault Mégane exposée en 1988 au salon de Paris.
1983 Renault F1 RE 40-04 ©Peter Singhof
1983 Renault F1 RE 40-04 ©Peter Singhof
1984 Renault F1 Lotus 95 T ©Peter Singhof
1984 Renault F1 Lotus 95 T ©Peter Singhof

Le but de cette vente est double : il s’agit en effet de faire de la place sur ce site industriel historique qui accueillera à partir de 2027 un grand bâtiment retraçant l’épopée de la marque depuis ses débuts (et que Renault se refuse pour le moment à appeler musée…), de faire rentrer des fonds permettant de financer les travaux...et l'éventuel achat de modèles qui font aujourd'hui défaut aux collections de la marque.

Renault prépare une incroyable vente aux enchères

Artcurial ne communique pas encore sur les estimations de prix des modèles qui seront présentés, mais la liste risque d’aiguiser les appétits, avec notamment une Alpine A442 de 1978 (l'année de la victoire de la marque avec Didier Pironi et jean-Pierre Jaussaud), la Formule 1 RE 40 1983 au volant de laquelle Alain Prost est devenu vice-champion du monde en 1983, la Formule 1 RE 30-B9 1982 victorieuse de 4 GP, ou bien encore la Lotus 95 T 1984 pilotée par Nigel Mansell.

S’étendant sur 11 500 m2, le futur "musée" Renault de Flins permettra de découvrir une centaine de voitures, depuis la Type A fabriquée en 1898 par Louis Renault aux modèles de competition, en passant par des modèles de route auxquels nous relient tous des souvenirs. Une équipe de 6 techniciens en assurera l’entretien, et un atelier de restauration mécanique et carrosserie sera également installé sur place. En complément, on trouvera un espace événementiel et le fonds historique d’oeuvres d’art accumulé par Renault depuis des décennies.
S’étendant sur 11 500 m2, le futur "musée" Renault de Flins permettra de découvrir une centaine de voitures, depuis la Type A fabriquée en 1898 par Louis Renault aux modèles de competition, en passant par des modèles de route auxquels nous relient tous des souvenirs. Une équipe de 6 techniciens en assurera l’entretien, et un atelier de restauration mécanique et carrosserie sera également installé sur place. En complément, on trouvera un espace événementiel et le fonds historique d’oeuvres d’art accumulé par Renault depuis des décennies.
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/