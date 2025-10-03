Renault va-t-il nouer un partenariat avec un autre constructeur chinois ?

En janvier 2022, Renault annonçait un partenariat avec le constructeur chinois Geely. C’est ainsi qu’est née l’entité Horse l’année dernière et la prochaine mise à disposition d’un ensemble hybride prévue pour les plateformes électriques. C’est en quelque sorte un rétrofit inversé. Ce n’est pas tout puis l’accord pourrait accoucher d’une Renault reposant sur une plateforme technique Geely.

En plus de ces projets, Renault serait en pourparlers avec la firme Chery, selon nos confrères de Bloomberg, pour la production et la commercialisation de voitures chinoises.

Dans un premier temps, l’idée serait de produire des modèles Chery sur les sites de production colombiens et argentins de Renault. Seulement, ces voitures arboreraient le losange sur leur capot. Dans un second temps, un réseau de distribution serait constitué, un maillage qui nécessite de lourds investissements.

Trois milliards sur la table

Grâce à ce nouveau partenariat, Renault entend bien récupérer des parts de marché laissé par Nissan. Le constructeur japonais préfère se concentrer sur d’autres marchés et a notamment abandonné le partenariat avec Renault pour un pick-up fabriqué en Argentine. À l’inverse, Renault souhaite faire tourner ses usines, investir en Amérique du Sud et compte sur les partenariats avec les grandes firmes chinoises pour accroître sa présence sur cette partie de la planète.

Pour rappel, la marque au losange a annoncé un plan d’investissements de trois milliards d’euros fin 2023 afin de se développer à l’international, c’est-à-dire hors Europe.