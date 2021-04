Route de nuit - Aston et Bentley : de l'automobile à la truelle

"La voiture, ça eût payé". C'est du moins ce que pourraient laisser entendre les deux marques anglaises, qui tour à tour diversifient leurs activités et espèrent bien arrondir leurs fins de mois dans des activités immobilières dont on sait qu'elles sont parfois plus lucratives que l'automobile de luxe.

Aston Martin, le vénérable constructeur de Gaydon a ouvert le bal au mois d'octobre dernier en annonçant la construction d'une maison de 550 m2 habitables, munie de quatre chambres seulement, ce qui laisse augurer d'une taille des pièces plutôt respectable.

Aston House : 7,7 millions d'euros

Pour ne pas être embêté par les bruits de voisinage, cette chaumière est entourée d'un parc de 22 hectares et se situe dans l'État de New York. Pour la trouver, c'est pas bien compliqué : il suffit de quitter Manhattan (en DB11), d'emprunter la highway W9, et deux heures plus tard, on y est. Ou plutôt on y sera, si l'on a la patience d'attendre 2022, et de signer un chèque de 7,7 millions d'euros d'ici là, ce qui, pour une jolie forêt, une maison coquette, un garage pour trois voitures (visibles depuis le salon) et une cabane dans les arbres perchés pour les invités n'est pas excessif. C'est même beaucoup moins cher que l'Aston Martin DB4GT Zagato de 1962 qui s'est arrachée à près de 11 millions d'euros il y a quelques années pour une habitabilité bien moindre.

Chez Bentley, du côté de Crewe, le fief de l'autre marque anglaise, on a semble-t-il été piqué au vif par cette reconversion dans la promotion immobilière. Aston construit une maison ? On va fabriquer un immeuble, non mais! Et pas un petit bloc de cinq étages, mais une tour, un gratte-ciel de 230 m de haut, face à la mer, à Miami.

220 appartements, un ascenseur à voitures pour la contempler toute la nuit depuis son lit, une piscine et un spa pour chaque logement : ils vont voir à Crewe ce que c'est que le luxe. Les travaux débuteront en 2023, et s'il est trop tôt pour visiter l'appartement témoin, et connaître le montant des arrhes à verser, on peut déjà s'en aller voir le site dédié à l'opération.

Une odeur de parpaing flotte sur l'automobile anglaise

Devant cet enchaînement de vocations, devant ces diversifications de l'automobile vers le BTP, on s'interroge et on cherche le lien entre l'immobilier et l'automobile. Il y a le luxe, certes, mais peut-être qu'un autre élément est venu peser dans la balance des décisions. Aston comme Bentley se sont tous deux lancé dans l'aventure du SUV. Celui du premier s'appelle DBX, et celui du second, est baptisé Bentayga. Certes, on a vu pire design dans l'histoire de l'automobile, il n'en reste pas moins que les deux autos ont quelques traits communs avec des parpaings. La boucle est bouclée et le point commun entre les voitures anglaises et le bâtiment tout trouvé.