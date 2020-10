Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Alfa Romeo : petite famille

En réponse à

Effectivement, tous le monde se pose la même question.

Pour ce qui est du segment C-SUV, on aura le tonale l'année prochaine, et C (berline compacte) rien de prévu pour l'instant.

Cependant, si la fusion PSA-FCA arrive à son terme, je me met ma main à couper que dans les 3-4 ans qui suivent on aura -> nouvelle mito (base 208), nouvelle mito suv (idem), nouvelle giulietta (base 308), et pas de restylage pour le tonale, développement de la nouvelle génération sur base PSA + renouvellement Giulia/Stelvio. C'est du déjà vu avec l'Opel Corsa.

En avance, je suis d'accord avec certains, ca fait moins rever d'utiliser la plateforme EMP 2 que Giorgio. Mais bon au final, le tonale aura des dessous de Jeep. Pas de quoi jubiler non plus. Donc pourquoi pas utiliser les plateforme PSA, d'autant plus que Tavares voudra surement relancer cette marque aux cout le plus faible possible.

C'est comme cela que je vois l'avenir d'Alfa Romeo, ca parait cohérent et surtout indispensable pour la survie d'elle même.

Et cela semble se confirmer avec les rumeurs d'un B-SUV sur base CMP.

Dernier point, vu le melon qu'a prit PSA sur ses tarifs, les prix risquent de piquer sur ces potentielles futures Alfa.

Wait and see