Skoda : les nouveautés du millésime 2021

Skoda commence ce qu'il nomme l'année modèle 2021. En clair un nouveau millésime, qui apporte son lot d'évolutions pour toute la gamme, hors Citigo. Certains changements sont d'ailleurs transversaux : d'ici la fin de l'année, tous les moteurs seront convertis à la norme d'émissions Euro 6d et les modèles adopteront un nouveau volant, inspiré de celui inauguré par la dernière Octavia (qui tarde bien à être vendue en France), avec molettes chromées. La plupart du temps, il n'y aura plus que deux branches (trois pour des finitions sportives).

Par modèle, c'est la Superb qui fait l'objet des évolutions les plus intéressantes, puisqu'elle fait évoluer ses blocs musclés. Le 2.0 TDI est revu, passant de 190 à 200 ch, et adoptant un traitement amélioré des gaz d'échappement avec technologie dite double dosage : l’AdBlue est spécifiquement injecté dans deux convertisseurs catalytiques disposés l’un après l’autre, réduisant les émissions d’oxyde d’azote (NOx) jusqu’à 80 %. Côté essence, le gros 2.0 TSI passe de 272 à 280 ch. Pour l'équipement, la vision 360° inaugurée par la Superb hybride rechargeable arrive sur les autres modèles.

Le gros SUV Kodiaq profite aussi de l'évolution du 2.0 TDI à 200 ch. En matière d'équipement, il peut recevoir un régulateur de vitesse prédictif, qui utilise les images de la caméra sur le pare-brise et les données du système de navigation pour détecter les restrictions de vitesse ainsi que les virages et régler ainsi la vitesse automatiquement.

Pour le SUV compact Karoq, la mise à jour des moteurs avec l'Euro 6d signe la fin du 1.6 TDI de 116 ch, remplacé par un 2.0 TDI de 116 ch, aussi équipé du traitement des gaz d'échappement double dosage. Le 2.0 TDI de 150 ch est également modifié avec ce système. Pour l'équipement, trois nouveautés : la climatisation tri-zone, la caméra 360° et le Trailer Assist, qui aide à se garer avec une remorque.

Côté Fabia, Scala et Kamiq, on aura donc la mise à jour Euro 6d, mais sans changement notoire de puissance. La citadine, la compacte et le SUV urbain de Skoda vont recevoir de nouvelles jantes optionnelles et adoptent un filtre à charbon actif qui peut éliminer les allergènes de l'air.