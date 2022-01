Soldes 2022 : les gros rabais dans l'automobile

Une citadine

En concession : Ford Fiesta

Ford lance la Fiesta restylée en ce début d'année. Cela ne l'empêche pas de proposer l'une des meilleures remises du moment sur une citadine, avec 2 800 € de rabais. Cela fait - 15 % sur la version Cool&Connect bien équipée (maintien dans la voie, régulateur, clim, écran tactile 8 pouces) avec le très intéressant moteur E85.

Chez un mandataire : Fiat 500

La variante thermique (ou plutôt légèrement hybride) de la 500 fait partie des véhicules les plus bradés par les mandataires. On voit ainsi des exemplaires à - 26 % chez Aramis.

Une compacte

En concession : Opel Astra

La nouvelle génération s'apprête à rejoindre les concessions, c'est le timing idéal pour réaliser des affaires sur les derniers exemplaires en stock de l'ancienne Astra. Opel annonce 3 500 € de remise et 1 000 € d'aide à la reprise, soit jusqu'à - 19 %. Mais on a déjà vu des offres atteignant 6 000 €, la négo est donc facile, surtout si cela débarrasse le vendeur.

Chez un mandataire : Renault Mégane

Déjà bien remisée chez Renault, avec 4 500 € d'aide à la reprise, la Mégane se trouve à prix cassés chez plusieurs mandataires, notamment dans sa silhouette break. On voit ainsi - 31,5 % chez Auto IES et - 33 % chez Auto-ici.

Une berline

En concession : Renault Talisman

Fin de parcours pour la Talisman, dont les derniers exemplaires sortiront des chaînes de Douai le mois prochain. Autant dire que Renault casse les prix, avec une offre de reprise + 7 000 €. Et il est facile de demander plus sur les finitions les plus hautes. Réclamez ainsi au moins 10 000 € sur un Initiale Paris !

Chez un mandataire : Peugeot 508

Les berlines n'ont plus la cote. Peugeot pensait sauver les meubles en ajoutant une bonne dose de sex-appeal à sa 508, aux airs de coupé cinq portes. Mais les ventes restent basses… et c'est donc une bonne affaire chez les mandataires, avec par exemple des rabais jusqu'à 27 % avec Elite Auto.

Un petit SUV

En concession : Ford EcoSport

Ça sent la fin pour l'EcoSport, dont la gamme a été réduite au minimum. Alors oui, le modèle affiche des rides face à des rivaux bien plus jeunes. Mais c'est une belle affaire, puisque Ford annonce 5 500 € de rabais, soit jusqu'à - 24 % !

Chez un mandataire : Toyota C-HR

Bien remisé chez Toyota (avec jusqu'à 4 700 € de remise/reprise), le C-HR est une bonne affaire des mandataires : on voit ainsi jusqu'à - 21 % chez Aramis Auto ou - 23 % chez Auto-ici.

Un SUV familial

En concession : Honda CR-V

Pour déstocker le CR-V, Honda annonce jusqu'à 5 000 € d'avantage client, avec 4 000 € de remise et 1 000 € d'aide à la reprise. Un bon coup de pouce… et on peut demander un peu plus, le modèle approchant de la fin de carrière. Faites jouer la concurrence. Atout du véhicule : une motorisation hybride simple, avec 10 ans de garantie moteur.

Chez un mandataire : Renault Kadjar

Le Kadjar n'a pas attendu la fin de sa carrière pour être une grosse affaire chez les mandataires, qui ont toujours de gros stocks à écouler. Pour qui cherche un véhicule familial neuf, c'est toujours un véhicule très intéressant. Chez Auto-ici, on voit par exemple un TCe 140 ch Intens (bien équipé donc) à moins de 23 000 €, soit - 36 % !

Un modèle pour famille nombreuse

En concession : Nissan Primastar

C'est LA bonne affaire du moment. Tout juste lancé, le Primastar Combi est proposé avec une offre canon, digne d'un mandataire ! Nissan annonce ainsi 12 500 € de ristourne sur la variante dCi 150 ch Acenta, soit - 30 % ! De quoi séduire les familles à la recherche d'un engin qui peut loger jusqu'à 9 personnes ou alors énormément de bagages.

Chez un mandataire : Renault Grand Scénic

Alors oui, il y a beaucoup de Renault en bonnes affaires chez les mandataires. Logique, les quantités sont importantes, c'est donc toujours le déstockage, et il y a de nombreux véhicules en fin de vie. Le Grand Scénic est ainsi bien bradé un peu partout, parfois avec - 30 %.

Une électrique

En concession et chez un mandataire : Renault Zoé

Autant le dire, Renault se fait un peu moins généreux qu'en décembre. L'aide à la reprise en janvier 2022 est de 3 000 €, elle était de 5 000 € le mois dernier. Il faut donc négocier pour s'approcher de cette somme ! Le geste un peu moins généreux s'explique par une baisse des prix d'environ 1 000 €, qui fait suite au lancement de la Mégane électrique. Demandez donc au moins 4 000 €, ce qui fait 10 000 € avec le bonus. Cela met ainsi la Zoé equilibre (avec clim et radio, et 395 km d'autonomie) à 22 000 € batterie incluse.

La Zoé est aussi bien bradée chez les mandataires. On voit des modèles avec 30 % de rabais chez Aramis Auto ou Elite Auto.

Pour les concessions, offres valables jusqu'au 31 janvier 2022. Pour les mandataires, offres constatées le 11 janvier 2022.