Soldes : 8 voitures bradées dans les concessions

Une citadine polyvalente : Ford Fiesta

Ford est généreux avec toute sa gamme. On a retenu ici la Fiesta, qui profite d'une aide à la reprise de 4 000 €, hors finition de base "Fiesta". Cela commence sur la Cool & Connect, déjà bien dotée avec climatisation, écran tactile 8 pouces, compatibilités Apple Car Play et Android Auto, aide au maintien dans la voie ou encore rétros électriques et chauffants. La remise peut atteindre 27 % avec le petit essence de 75 ch. Autant prendre l'Ecoboost 95 ch, à 14 150 € avec le rabais, soit - 22 %.

Une compacte : Opel Astra

Avec la Ford Focus, l'Opel Astra fait partie des compactes les plus remisées dans les concessions. En janvier, Opel annonce une offre de reprise + 5 000 €, sur toute la gamme, ce qui donne jusqu'à - 22,7 %. Pour qui cherche un bas prix, le petit moteur essence de 110 ch peut suffire et la finition de base a en série la clim et l'écran tactile 7 pouces. Mais on vous conseille de regarder plutôt le haut de gamme Ultimate (avec navigation, phares Matrix LED, caméra de recul, surveillance des angles morts ) et de négocier 6 000 à 7 000 € dessus.

Une berline ou un break familial : Renault Talisman

La promo "officielle" pour la Talisman est une aide à la reprise de 5 500 €, soit jusqu'à - 13,4 %. Mais en concession, les vendeurs sont bien plus généreux que ça. Il faut dire que le modèle n'a pas vraiment la cote. Il est pourtant plein de qualités. On peut donc réaliser de belles affaires. On en a d'ailleurs des exemples dans le stock en ligne, avec par exemple un modèle Intens Blue dCi vendu 32 939 € au lieu de 40 890 €, soit près de 8 000 € de rabais. En général, demandez de 7 000 € sur la base à 10 000 € sur les plus onéreuses.

Un petit SUV : Seat Arona

Chez Seat, on trouve de belles offres sur les véhicules disponibles en stock. Ainsi, sur l'Arona, il y a des véhicules disponibles de suite avec un rabais affiché de - 23 %, avec par exemple un modèle à 12 900 € au lieu de 16 900 €. Mais les remises les plus importantes en pourcentage concernent la version de base Référence, à éviter. Autant regarder du côté de la série spéciale Urban, avec par exemple un modèle 1.0 TSI 95 ch affiché 17 250 € au lieu de 21 750 €. L'équipement est riche, avec jantes 17 pouces, phares full LED, aide aux créneaux ou encore navigation.

Un SUV compact : Nissan Qashqai

Le Qashqai sera bientôt renouvelé, Nissan a d'ailleurs déjà donné des informations sur la prochaine génération. La marque brade donc l'actuel, dont la gamme a été simplifiée, avec l'arrêt du diesel. Il y a une remise de 6 000 € "pour tous et sans condition". Cela donne jusqu'à - 24 %. Et ce n'est pas tout : le constructeur offre en plus trois ans d'entretien. Un ensemble d'offres alléchant, d'autant que le véhicule a de beaux restes, avec notamment un équipement à jour.

Un monospace : Peugeot Traveller

Vous cherchez un véhicule spacieux pour votre famille nombreuse ? Les vans sont là, prenant la place des monospaces, qui se font de plus en plus rares. Chez Peugeot, on a le Traveller, annoncé avec 8 000 € de remise, soit jusqu'à - 20 %. Mais l'avantage est que ce modèle existe aussi chez Citroën, Opel et Toyota. Vous pouvez donc faire jouer la concurrence pour obtenir la meilleure remise chez l'un de ces quatre, et accrocher les 10 000 € de cadeau.

Une hybride : Mitsubishi Outlander

Alors oui, il est en préretraite et cache mal ses rides. Mais si vous cherchez un véhicule qui vous permet de faire des économies de carburant, l'Outlander est idéal. C'est un hybride rechargeable (il faut donc penser à le recharger pour qu'il soit intéressant à l'usage bien sûr). Et il est bradé, avec une remise de 4 000 € et une aide à la reprise de 3 000 €. À cela s'ajoute le bonus écologique, accordé à tous, d'une valeur de 2 000 €. Soit 9 000 € de cadeau. Et vu que les vendeurs vont écouler les derniers exemplaires en stock, on peut facilement négocier un peu plus !

Une électrique : Nissan Leaf

Quand on pense à passer à l'électrique, on compte d'abord profiter du bonus pour alléger la facture. Jusqu'au 30 juin 2021, il est de 7 000 € maximum. Mais il y a aussi des promos. Nissan se fait très généreux sur sa Leaf avec batterie 40 kWh, avec un rabais de 6 000 € (hors base Visia). Ce qui fait automatiquement tomber le prix de la variante Acenta (qui a en série l'accès/démarrage sans clé, les jantes alliage ou la navigation) de 36 400 € à 23 400 €. De quoi envisager plus facilement l'électrique… et encore plus si vous pouvez profiter de la prime à la casse.