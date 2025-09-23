Stellantis ferme temporairement sept usines européennes, mais présente des chiffres de vente plutôt positifs

Certes, l’usine historique de Poissy va fermer ses portes durant trois semaines au mois d’octobre et novembre, mais elle n’est pas seule. Selon l’agence Reuters, l’usine napolitaine de Pomigliano (ou sont assemblées les Fiat Panda et les Alfa Tonale) et, selon Les Échos, cinq autres sites européens seront au chômage technique pour des durées variables cet automne.

C’est ainsi que l'usine allemande d'Eisenach s'arrêtera cinq jours, celle de Saragosse en Espagne pendant une semaine, alors que Tichy, en Pologne, aura les portes closes durant neuf journées.

Pour autant, la galaxie de 15 marques est-elle au bord de la faillite ? Loin de là. En examinant les résultats des ventes du groupe en Europe depuis le début de l’année, on en est même très loin.

Une embellie des ventes

Avec 1,65 million d’immatriculations dans une Europe agrandie à 30 pays, Stellantis est toujours le numéro deux du vieux continent, derrière le groupe Volkswagen. Avec ses 7 marques actives en Europe, il réalise une part de marché de 16,7 %.

Stellantis se targue également de progresser de près de 5% dans l’hybride. En même temps, puisque la grande majorité de ses autos étant désormais ainsi équipées, même très légèrement, l’exploit est moins notable.

De plus, dans le VU, Stellantis Pro One, qui rassemble dorénavant ses utilitaires, reste le leader européen du domaine. En examinant ces chiffres, plutôt bons même s’ils ne sont pas faramineux, on est en droit de se demander ce qui justifie les fermetures, même temporaires, de 7 unités de production.

En fait, la manœuvre ressemblerait plus à un assainissement qu’à une punition. Car les derniers mois de 2024 et les premiers de 2025 ont été ravageurs. Les ventes se faisaient rares et les autos s’entassaient sur les parkings des usines. Et si les commandes ont quelque peu repris depuis, ils n’ont pas asséché les stocks, d’où les 70 jours d’arrêt cumulé des chaînes de montage.

Les divers déboires qu’a connus Stellantis sont-ils en train de s’estomper dans la mémoire des éventuels acheteurs, ce qui expliquerait la (légère) remontada des derniers mois ? Les airbags Takata, les bugs de la Citroën ë-C3, les Puretech honnis et les rappels divers sont-ils oubliés ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Reste que s’il le groupe connaît effectivement une embellie durable des ventes, elle pourrait avoir son revers.

Attention au C02

C'est que, jusqu’ici, Stellantis comme ses concurrents européens surveillait les modèles qu’il vendait comme le lait sur le feu, tentant de privilégier les électriques et les PHEv, et ce, pour rester dans les clous des normes CAFE et éviter les amendes en 2027. Sauf que la nouvelle politique maison semble être de vendre à tout prix, quelle que soit la motorisation. Au risque d’en passer par une forte somme à débourser dans deux ans, faute d’avoir dépassé les quotas de C02. Au risque aussi d'entasser de nouveaux stocks, de voitures électriques et d'hybrides rechargeables.