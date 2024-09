Stellantis répond à ses marques américaines et promet de les garder toutes

La gestion de Stellantis n’est pas un long fleuve tranquille. Le groupe issu de la fusion de PSA et de FCA en 2021 ne compte pas moins de 14 marques automobiles différentes et doit actuellement faire face à des résultats mitigés sur les principaux marchés du monde. En Europe, les ventes parviennent à peu près à se maintenir même si l’année 2024 s’annonce moins bonne que 2023. Aux Etats-Unis en revanche, les marques de l’ancien groupe Chrysler (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) font face à des mois très compliqués. Au point que certains dirigeants et actionnaires historiques de ces marques américaines proposent désormais de quitter Stellantis.

C’est le cas de Frank B. Rhodes Jr, l’arrière-arrière petit fils de Walter P. Chrysler, qui exprimait récemment sa volonté de trouver des actionnaires et des partenaires pour sortir Chrysler et Dodge de Stellantis, actuellement mal en point. Il faut bien reconnaître que ces deux marques ont subi des baisses de vente très importantes au cours des dernières années, avec un portefeuille de nouveautés prévues pas spécialement ambitieux (ou au contraire, peut-être trop ambitieux avec notamment des modèles 100% électriques au positionnement haut de gamme).

Stellantis veut garder les 14 marques

Dans un nouveau communiqué officiel, Stellantis renouvelle pourtant sa promesse de vouloir conserver les 14 marques sans en arrêter aucune, ni n’en vendre. Il y a quelques semaines, on se demandait ce qu’il adviendrait notamment de Maserati dont les nouveaux modèles ne permettent pas d’atteindre les chiffres espérés. D’autant plus que Carlos Tavares avait déclaré à plusieurs reprises pour le passé être prêt à supprimer des marques faute de résultats. Ces messages paraissent donc assez contradictoires a priori et obligent Stellantis à améliorer rapidement la situation au sein de ses enseignes les moins rentables. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment.