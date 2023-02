Dans le marché actuel, il n’existe aucun équivalent direct à la Tesla Model S Plaid. La version ultra-puissante de la grosse berline électrique américaine, développant quelques 1 034 chevaux grâce à ses trois moteurs électriques, cache des performances ahurissantes en ligne droite sous ses airs de familiale placide. De quoi impressionner notre essayeur Stéphane Schlesinger lorsqu'il en prenait les commandes pour la première fois il y a quelques semaines. Elle peut en effet abattre le 0 à 100 km/h en à peine plus de deux secondes et le 0 à 200 km/h en moins de six secondes. De quoi rivaliser avec une Bugatti Chiron en ligne droite.

Sur autoroute allemande, la Tesla Model S plaid cogne fort

Alors sans surprise, cette Model S Plaid se trouve à son avantage lorsqu’on la met sur une autoroute allemande sans limitation de vitesse. La vidéo ci-dessus montre la machine américaine sur une portion d’autobahn et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres défilent très vite sur l’écran de la voiture (et sur l’instrument de mesure GPS fixé dans l’auto). Pour atteindre 250 km/h, il ne faut que quelques secondes sur la voie de gauche de l’autoroute. Une fois la bride électronique atteinte, le compteur affiche ici 268 km/h.

Bientôt 322 km/h

Rappelons qu’avec l’arrivée prochaine d’un nouveau pack optionnel comprenant notamment des freins en carbone-céramique, cette Tesla Model S Plaid verra sa vitesse de pointe grimper à 322 km/h au lieu de 250 km/h actuellement. Ce pack optionnel coûte aux Etats-Unis 27 500 dollars et s’ajoute au prix d’achat de la voiture (138 990€ minimum).Et n’oublions pas qu’outre la Lucid Air qui doit elle aussi arriver bientôt sur notre marché, Porsche planche actuellement sur une version plus puissante de la Taycan Turbo S. Les reines de l’autoroute allemande seront bientôt électriques…