SUV Peugeot 2008 restylé : lequel choisir ?

Pour Peugeot, le Peugeot 2008 est l’une des stars de la gamme du constructeur français. La nouvelle génération ayant été lancée en 2019 il était temps de la restyler. La marque au lion aurait pu se contenter d’un léger lifting, mais ce n’est pas vraiment le cas pour le Peugeot 2008 qui affiche une nouvelle face avant. On trouve ainsi une nouvelle calandre d’inspiration Peugeot 3008 et Peugeot 408 avec une grille qui déborde sur les côtés, un bouclier entièrement repensé et de nouvelles griffes (feux de jour) au nombre de trois de chaque côté. Elles donnent une belle allure à ce SUV citadin. De plus, le modèle restylé arbore le nouveau logo de la marque en plein centre de la calandre. À l’arrière, on note des modifications plus subtiles avec un nouveau design des feux et la disparition du logo.

Dans l’habitacle de ce Peugeot 2008 « phase 2 », les modifications concernent surtout le nouvel écran multimédia 10 pouces dont l’interface gagne en fluidité. Les affichages sont également plus modernes et la navigation se fait désormais sur l’ensemble de l’écran. On retrouve le i-Cockpit avec le petit volant et malheureusement une lecture de l’instrumentation en hauteur qui peut être perturbée en fonction de la position de la jante du volant. L’instrumentation numérique de 10 pouces est de série avec la finition milieu de gamme Allure et devient numérique 3D avec la finition GT la plus haute. Il y a de la place à l’arrière pour les occupants de la banquette (rabattable 2/3-1/3 de série) et le coffre affiche un bon volume de chargement de 434 litres.

Sous le capot on retrouve les habituels blocs essence PureTech de 100 et 130 ch, ce dernier n’étant disponible qu’associé à l’excellente boîte auto EAT8. Une boîte auto que l’on retrouve sur le seul moteur diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch qui figure encore au catalogue du Peugeot 2008 restylé. Nouveauté de cette version liftée, l’apparition d’un nouvel électromoteur de 156 ch pour le Peugeot e-2008 qui affiche une autonomie de 406 km, il vient épauler l’électromoteur de 136 ch (autonomie : 340 km) qui est toujours disponible à partir de 40 150 € (le moteur de 156 ch demandant 1 500 € de plus). Plus tard, en 2024, le Peugeot 2008 recevra l’apport d’un nouveau moteur essence, un bloc microhybridé 48V que l’on trouve d’ores et déjà dans le compartiment moteur des Peugeot 3008 et 5008, il développe 136 ch.

Au volant de ce modèle, quelle que soit la motorisation utilisée, le comportement routier de ce modèle est digne d’éloges. Il est l’un des SUV citadins les plus agréables à conduire. Doté d’une direction directe et précise, d'une suspension (ferme, mais confortable) maîtrisant bien les mouvements de caisse, l’agrément de conduite est au rendez-vous. Bien entendu, par rapport aux versions électriques plus lourdes, les versions thermiques du Peugeot 2008 restylé seront les plus dynamiques avec une plus grande facilité de conduite dans les enchaînements de virages. Face à la rude concurrence qui anime cette catégorie des SUV citadins, les tarifs du Peugeot 2008 sont assez élevés surtout pour les versions électriques (qui bénéficient néanmoins du bonus de 5 000 €). Les tarifs débutent à 26 400 €.

Le SUV Peugeot 2008 restylé en dix points