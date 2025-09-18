Suzuki abandonne son système "full" hybride, jugé trop peu efficace

Jusqu’à présent, Suzuki laissait le choix entre deux systèmes d’hybridation sur ses crossovers Vitara et S-Cross : le « Boosterjet Hybrid 1.4 », un groupe motopropulseur à hybridation légère (48 volts) composé d’un bloc essence à quatre cylindres avec une boîte manuelle ou automatique, mais aussi le « Dualjet Hybrid » préférant une véritable architecture « full hybride ».

Sauf que comme le relevait Manuel Cailliot lors de son essai du S-Cross équipé de cette motorisation Duajet Hybrid à la fin de l’année 2022, ce système « full hybride » n’améliorait pas beaucoup l’efficience du véhicule en comparaison de son groupe motopropulseur à hybridation légère : il ne revendiquait que quelques grammes de CO2 en moins sur la fiche technique et coûtait sensiblement plus cher, avec une consommation très proche et un niveau d’agrément moyen.

L’hybride simple, c’est fini sur ces modèles

Voilà sans doute pourquoi Suzuki arrête cette motorisation hybride simple (« full ») sur ses Vitara et S-Cross. Le constructeur japonais annonce que les deux modèles se contenteront exclusivement désormais du Boosterjet Hybrid 1.4 à hybridation légère, qui perd au passage quelques chevaux à l’occasion de son adaptation aux nouvelles normes Euro6e Bis : il revendique désormais 110 chevaux en pic contre 129 précédemment et laisse toujours le choix entre la boîte manuelle et la transmission automatique (avec deux ou quatre roues motrices dans les deux cas).

Le Vitara démarre actuellement à 21 740€ après remise de 4 500€ et le S-Cross demande 23 140€ en prix de base une fois sa remise de 6 000€ déduite.

L’hybride d’origine Toyota est toujours là

Ce n’est pas pour autant la fin des « full » hybrides chez Suzuki : la Swace possède toujours un groupe motopropulseur de ce genre, mais sa technologie est celle du groupe Toyota alors que le Boosterjet Hybrid était conçu en interne par Suzuki. Le SUV Across dispose lui d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable, également d’origine Toyota.