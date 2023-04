Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion : un privilège de pro à 45 990€

Une nouvelle Tesla Model 3 ? Attention, rien à voir avec la fameuse version restylée que tout le monde attend de découvrir. Non, on parle ici de la Model 3 Grande Autonomie Propulsion, une variante inédite qui se prépare à garnir le catalogue du constructeur américain à côté de la Model 3 de base (41 990€), de la Model 3 Grande Autonomie (49 990€) et de la Model 3 Performance (53 990€). Pas encore ajoutée au configurateur de la marque pour le moment, cette Model 3 Grande Autonomie Propulsion affiche une autonomie jamais vue sur la familiale électrique, avec 634 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP.

Malheureusement pour les particuliers qui lisent ces lignes, cette Model 3 Grande Autonomie Propulsion se limitera aux seuls professionnels. Associant la mécanique de la Model 3 de base aux grosses batteries des Model 3 Grande Autonomie et Performance, elle coûtera 45 990€ soit 4 000€ de moins que la Model 3 Grande Autonomie équipée de ses deux moteurs. Son tarif lui permet de bénéficier du bonus écologique, même s’il n’est que de 3 000€ pour les professionnels contre 5 000€ pour les particuliers (ou 7 000€ sous conditions de faibles revenus). Elle abat le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, soit deux dixièmes de mieux que la Model 3 d’entrée de gamme (mais 1,5 seconde de plus que la Model 3 Grande Autonomie bien plus performante grâce à son moteur supplémentaire).

La Tesla Model 3 parfaite ?

Avec un prix plus bas que celui de la Grande Autonomie et un rayon d’action meilleur que jamais, cette nouvelle version ressemble un peu à la Model 3 idéale, surtout qu’elle bénéficie de la capacité de charge rapide à 250 kW au lieu de 170 kW. Espérons donc qu’elle s’ouvre bientôt aux particuliers en plus des professionnels.