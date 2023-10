Tesla passe le cap du million en Europe

« Le million, le million, le million… » Les encouragements du public de l’émission phare des années 90 n’ont eu aucun impact sur la marque Tesla, mais cette dernière fête tout de même le millionième exemplaire livré en Europe. Depuis le premier modèle Roadster de 2009, produit à moins de 3 000 exemplaires, la firme a parcouru beaucoup de chemin.

En plus d’avoir proposé des modèles à la présentation intérieure novatrice, à la technologie inspirée de l’univers des smartphones, Tesla a conçu des voitures performantes et efficientes. Mais c’est sans doute la mise en place des bornes de charge Superchargeur qui a contribué à l’essor de la marque. Son patron, Elon Musk, s’est « naturellement » chargé de la communication.

À ce jour, 13 000 Superchargeurs sont réparties sur 1 000 stations. La marque indique que sur les 12 marchés principaux en Europe, plus de 85 % des autoroutes et des axes de circulation principaux se trouvent à moins de 60 minutes d’un Superchargeur. Au cours des trois premiers trimestres 2023, huit Superchargeurs ont été installés par jour en Europe.

Un Model Y en tête des ventes

Si le réseau de recharge a été significatif lors du lancement de la marque, cette dernière a dernièrement pratiqué une politique de tarif agressive en baissant régulièrement, et parfois de façon importante, le prix de ses modèles. Cette prise de risque a eu des conséquences sur les bénéfices, qui ont pris le même chemin que les tarifs. Elon Musk compte sur un accroissement des volumes pour inverser cette tendance.

Les derniers bons chiffres de ventes de Tesla (466 140 voitures livrées au niveau mondial au second trimestre 2023), sont obtenus notamment grâce au Model Y. Elle est ainsi devenue la voiture la plus vendue dans le monde, et s’est déjà retrouvée aussi en première place au niveau européen, devant des modèles thermiques.