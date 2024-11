Un Dacia Bigster différent et des électriques qui crient famine

9 000 suppressions d'emploi chez Nissan

On se disait, naïvement, que la crise que traverse l'automobile ne touchait que l'occident et l'on se trompait. Le constructeur japonais a annoncé cette semaine un bénéfice en chute libre et en a dévoilé les conséquences : une réduction des effectifs de 9 000 postes, sur 133 000, une baisse de sa production de 20 % et la rémunération de son patron divisée par deux. Dès lors, on comprend mieux la valse-hésitation de Nissan, qui, depuis des mois, explique qu'il souhaite entrer dans le capital d'Ampère, l'entité électrique du groupe Renault, sans pour autant passer à la caisse.

Retrouvez en détail les dessous de la crise chez Nissan.

Le Dacia Bigster ne joue pas dans la même division que le Duster

On se disait, bêtement, que le futur "gros" SUV du franco roumain, n'était qu'un Duster break. Mais Olivier Pagès, qui a examiné les deux Dacia cette semaine démontre le contraire. Que ce soit du point de vue stylistique, pratique, ou même au niveau des moteurs proposés sur l'un ou l'autre modèle, les différences sont évidentes. Et l'examinateur d'en conclure que le Duster et le Bigster ne s'adressent pas aux mêmes clients. À chacun sa Dacia.

Retrouvez le comparatif Dacia Duster - Dacia Bigster en détail.

Quand les autos se vendent mal, les promos viennent à la rescousse

Les chiffres sont éloquents. Au mois d'octobre, les ventes de voitures neuves ont plongé de plus de 11 %. La riposte est classique : pour faire revenir les clients en concession, les constructeurs déploient leur outil favori : la promo. Cédric Pinatel, qui les recense chaque mois, les a toutes passées en revue, et peu de marques se privent de ce petit coup de pouce à leurs ventes en berne. La palme revient à Ford qui baisse carrément son Bronco de 20 000 euros. Le modèle était impossible à vendre pour cause de malus à 60 000 euros. Reste qu'au final, le baroudeur américain s'affiche à 116 500 euros. Pas sûr que le coup de pouce de la marque change la donne.

Retrouvez toutes les promos du mois.

L'électrique en panne chez Renault et Fiat

On se disait que la voiture de l'année allait forcément cartonner, et les derniers chiffres de ventes du Renault Scenic e-tech nous ont donné tort. En Europe, le SUV électrique n'apparaît même pas dans les vingt VE les plus vendus du continent. Pas plus que la Megane e-tech. Les voitures électriques représentent 7,6% des ventes du groupe, alors que le marché européen est à plus de 13%. Même punition chez Ford qui peine à fourguer ses Capri et Explorer et chez Fiat, dont les 500 e s'entassent sur les parkings du réseau.

Retrouvez le classement des ventes d'électriques en Europe.