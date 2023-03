Plus qu’une voiture, la Fiat Panda est une (petite) institution. 43 ans après le lancement de ce modèle écoulé à plus de 8 millions d’exemplaires et qui reste numéro 1 des ventes en Italie, le constructeur a récemment mis en ligne une documentaire d’une trentaine de minutes qui, nonobstant son caractère publicitaire (il a été commandé par Fiat), mérite que les amateurs s’y attardent.

Un film à la gloire de la Fiat Panda

La première raison est que ce programme a été tourné sur la splendide et méconnue île de Pantelleria (d’où le titre du film Pandelleria), située à peu près à mi-chemin de la Sicile et de la Tunisie, et où l’on compterait, selon Fiat, la plus forte densité de Panda au monde.

La deuxième est qu’il permet de célébrer moins le produit en tant que tel que ce qu’il représente dans la vie quotidienne des habitants. En d’autres termes, l’automobile est ici considérée comme un véritable phénomène de société.

Cette approche intéressante se nourrit du témoignage de 14 habitants - apiculteur, mécanicien, restaurateur, prêtre… - qui nous expliquent les raisons de leur attachement à la Panda, et ce que cette voiture simple et rustique, fabriquée à l’usine de Pomigliano d'Arco (près de Naples) représente à leurs yeux.

Juste une mise en garde toutefois : après avoir visionné ce sujet, vous risquez de n’avoir qu’une envie, celle d’acquérir à votre tour une Panda.

Bonne nouvelle, l’offre est large en occasion, comme vous pouvez le constater sur La Centrale (qui appartient au même groupe que Caradisiac), et l’auto fait preuve d’une fiabilité de bon aloi tout en ne réclamant qu’un entretien réduit.

A ce chapitre, citons parmi les témoignages du film celui de cet employé d’aéroport qui résume parfaitement les choses : « on lance le moteur et c’est parti, elle consomme peu…et elle ne pose pas de questions ! » Tout ce qu’on demande à une voiture, finalement.