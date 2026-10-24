Certains adeptes vont à la Mecque ou au Vatican, quand d’autres, plus païens, se rendent à Bologne chaque automne. C’est là que se tient tous les ans le salon Auto e Moto d’Epoca. Ce Rétromobile transalpin fait évidemment la part belle, à chaque édition, à Alfa Romeo.

Et si la marque milanaise n’est pas la plus prestigieuse de la botte c’est peut-être celle qui compte le plus de fans, ne serait-ce qu’en raison de l’accessibilité (toutes proportions gardées) de ses modèles qui, sauf notables exceptions, n’atteignent pas les côtes ahurissantes des anciennes (et nouvelles) du trio Ferrari-Lamborghini-Maserati.

The good place pour le bon livre

Du coup, Alfa ne pouvait pas trouver d’écrin plus adéquat pour le lancement de l’ouvrage consacré à la Giulia qui est certainement le meilleur résumé de ce qu’est la marque : la berline à la fois familiale et sportive.

D’autant que la version actuelle est toujours disponible et si elle n’explose pas les ventes, reste l’une des autos préférées des bagnolards parmi toutes celles qui ornent les catalogues des constructeurs : une auto à conduire, plus qu’à vivre.

Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, cet Alfa Romeo Giulia – Timeless Classic est signé par un cadre de la maison : Lorenzo Ardizio qui est le conservateur du musée de la marque à Arese. Son ouvrage fait le grand écart entre la première Giulia, de 1950, et l’actuelle.

Pour illustrer ces différences, et ce saut dans le temps, le stand Alfa du salon expose la Giulia TI Super de 1963, produite à 500 exemplaires, carrosserie allégé et moteur 1,6 litre double arbre de 112 ch. Pas une Giulia représentative de la gamme, et du succès de l’époque, mais une auto d’exception comme Alfa en a toujours conçu. Comme la marque a créé la Giulia Quadrifoglio Super Sport de 2024, ses 520 ch, ses éléments en carbone et ses 250 exemplaires.

61 ans d’écart

Sandro Ficili, patron d’Alfa, qui a rédigé la préface de l’ouvrage a tenté de résumer ce que la Giulia représente pour la marque. « C’est l’expression la plus contemporaine de l’esprit d’Alfa. Une auto destinée depuis sa naissance à être préservée, transmise et célébrée ». L’ouvrage sera disponible très vite dans les bonnes librairies.