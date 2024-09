Une R4 avant l'heure et des Chinoises presque de chez nous

La R4 se cache pendant quinze jours encore

La nouvelle brique de l'édifice néorétro de Renault sera dévoilée le 15 octobre prochain au Mondial de l'auto. Mais elle circule déjà en version masquée, capturée par nos chasseurs de scoops. Si la base mécanique est connue, avec des dessous similaires à celle de la R5 e-tech, elle aussi présentée au Mondial, son dessin définitif est encore un peu flou. Mais elle devrait bel et bien rappeler la fameuse 4L, du moins au travers de son hayon très vertical.

Les Chinoises de Stellantis débarquent

Pas besoin d'un nom sophistiqué, seule l'efficacité compte chez Stellantis. Les deux premiers modèles du Chinois Leapmotor, assemblés et distribués en dehors de la Chine par la galaxie dirigée par Carlos Tavares, se contentent de s'appeler T03 pour la petite et C10 pour le SUV compact qu'Alan Froli est allé tester cette semaine. Si les tarifs sont à la hauteur, c’est-à-dire bien inférieurs à la concurrence, même au sein du groupe, il n'en va pas de même pour l'autonomie, pas terrible pour un vaisseau routier.

Une Mercedes au long cours

C'est le graal, souvent inutile, que recherchent les constructeurs : une auto électrique à l'autonomie d'une thermique. Mercedes vient peut-être de régler le problème avec cette EQE 300 qu'Alexandre Bataille a essayé cette semaine. Elle offre 495 km d'autonomie dans la vraie vie et une consommation moyenne de 18 kWh/100 km. Un vrai bonheur de chauffeur de taxi. Reste un élément qui fâche : son prix. Il débute à 69 900 euros, et pour le bonus, on repassera.

BMW Série 1 : vraiment nouvelle ?

Une nouvelle génération de Série 1 à Munich ? À l'occasion du vingtième anniversaire du modèle en plus ? C'est forcément un évènement. Sauf qu'Olivier Pagès a été un peu déçu. Si les qualités de la compacte allemande sont toujours au rendez-vous, et son style amélioré, les mécaniques sont très semblables à celle de la génération précédente. La "petite" BMW reste néanmoins la premium compacte la plus attachante du marché.

