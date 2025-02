Une semaine en Toyota Yaris et une 911 GT3 en baroud d'honneur

Une Toyota Yaris à bannir des autoroutes

Comme il en a pris l'habitude, Julien Bertaux a passé une semaine entière avec un seul modèle pour, notamment, en apprécier le comportement en ville, sur la route et sur l'autoroute. Et cette fois-ci, c'est au volant de la Toyota Yaris de passer au super test. Si en ville et sur les petites routes, la Japonaise fabriquée en France passe l'examen haut la main, il n'en va pas de même sur les voies rapides ou sa transmission et son manque d'insonorisation la pénalise. En revanche, sa fiabilité et son appétit d'oiseau sont plus que recommandables.

Découvrez en détail l'essai longue durée de la Toyota Yaris.

Porsche 911 GT3 : une dernière pour la route (ou la piste) ?

C'est peut-être sa dernière virée, du moins dans cette version atmosphérique. Le flat six allemand totalement sans la moindre béquille, en usage depuis 25 ans, est peut-être en train de vivre ses derniers tours de roues avec cette version de la 911 GT3 à l'essai cette semaine. Elle plafonne en ligne droite par rapport à ses concurrentes ? "Et alors ?" répond Cédric Pinatel. Quand on tient un moteur avec un tel caractère et qui offre un tel plaisir, on ne s'arrête pas à de tels détails.

Retrouvez l'essai de cette Porsche 911 GT3 en détail.

L'Union européenne et les constructeurs se préoccupent de l'avenir

Il était temps. Depuis des mois, les constructeurs et leurs représentants tiraient la sonnette d'alarme. Ils ont enfin été entendus à Bruxelles ou a débuté, cette semaine, une vaste réflexion sur l'avenir de la voiture en Europe. Au menu : les normes Cafe 2025, le bonus écologique et le sort réservé aux marques chinoises. Le résultat de ces cogitations, et les mesures prises, seront connues au mois de mars prochain.

Retrouvez les détails de ce conclave inédit à Bruxelles.

Leapmotor T03, l'autre voiture de l'année ?

Cette semaine, Pierre-Olivier Marie a enclenché le mode provoc. C'est du moins ce que nombre de lecteurs ont ressenti à la lecture de son ode à la Leapmotor TO3. Et pourtant, les arguments avancés sont totalement objectifs. De son prix, très accessible, à ses équipements, très complets, la petite Chinoise distribuée par Stellantis répond parfaitement au cahier des charges basique de la mobilité au quotidien. En plus,cette petite électrique a un avantage : elle sert d'aiguillon à l'industrie européenne pour qu'elle s'aligne sur son standard de prix et de qualité.

Retrouvez tous les arguments en faveur de cette Leapmotor T03.