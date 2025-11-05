Voici le Dacia Bigster qui nous manque terriblement

Avec son Bigster, la marque s’attaque à un segment encore inconnu pour elle, celle des SUV du segment C. Si l’on peut lui reprocher une présentation basique et une insonorisation peu soignée, notamment, son rapport prix/prestations reste imbattable. Pour faire simple, il rend les services d’un SUV familial pour le prix d’un urbain.

De plus, il ne fait pas l’impasse sur certaines technologies comme l’hybride, une peu poussée tout de même par les contraintes européennes. Dans sa version hybride de 155 ch justement, il se contente de siroter 4,5 l/100 km sur le réseau secondaire. Une version qui débute actuellement à 29 990 €.

Pourtant, il existe un Bigster qui permettrait de faire autant d’économie, mais dont nous sommes privés. Il est vendu à partir de 24 750 € et homologué pour ne consommer que 4,7 l/100 km. Il s’agit d’une version diesel, motorisé par le dCi de 115 ch et proposé sur le marché marocain.

Il n’est pas le seul de la gamme à fonctionner au carburant lourd. En juillet dernier, nous nous sommes rendus sur place pour essayer le Duster dCi. Un SUV qui ferait un carton chez nous, d’autant que son couple confortable de 260 Nm lui assure de bonnes relances tout en restant sous la barre des 6 l/100 km de moyenne.

« Coller aux attentes »

Lors de cet essai, nous avions demandé à Dacia pourquoi avoir mis de côté le diesel en Europe ? Pour le Responsable Moteurs & Plateformes Dacia, Didier Michaud, « La part de marché du diesel dans les immatriculations est passée de 38 % en 2018 à tout juste 6 % en 2025. » Pour les SUV des segments B et C, Dacia a choisi de remplacer l’offre diesel par des motorisations hybrides afin de « coller aux attentes des clients, qui en très grande majorité, se désintéressent des motorisations diesel au profit de solutions plus électrifiées ».

Si le malus peut en partie l’expliquer, Dacia et de nombreux autres constructeurs ont choisi de retirer le diesel de leur catalogue pour s’éviter de lourdes pénalités de la part de l’Union européenne. Le but des constructeurs est bel et bien de reporter les clients vers les motorisations hybrides, moins émettrices de CO2.

Dans ce cas, pourquoi ne pas acheter un Bigster au Maroc ? C’est parfaitement possible, mais un peu complexe puisque de nombreuses pièces justificatives sont nécessaires. En plus du temps et de l’énergie déployés, il faut ajouter environ 10 000 € au prix d’achat, voilà qui de quoi refroidir.