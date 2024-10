Volkswagen Golf restylée : toujours incontournable - en direct de Mondial de Paris

Une Golf reste et restera toujours une Golf. Au grand dam de certains, qui aimerait plus d'innovations de la part de Volkswagen, mais cela ne sera jamais le cas, car les clients Golf aiment cette forme de classicisme. Ainsi, la nouvelle Golf restylée change très peu par rapport à la 8e génération.

Les changements portent sur l'adoption d'un nouveau bouclier, de projecteurs avant plus fins qui peuvent recevoir la technologie MatrixLED et de feux plus fins à l'arrière. Pas de quoi révolutionner la compacte qui reste une valeur sûre.

À l'intérieur, les évolutions sont minces si ce n'est l'adoption d'une instrumentation numérique de 10,2 pouces et d'un écran multimédia avoisinant les 13 pouces, qui fonctionne grâce à un nouveau système d'exploitation proposant une nouvelle présentation et surtout avec une fiabilisation de l'ensemble. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui pestaient contre les très nombreux bugs électroniques.

La Golf conserve ses valeurs avec une bonne habitabilité arrière et un coffre de 380 litres.

Sous le capot, du classique avec un bloc essence (TSI 116 ch), deux diesel (TDI 116 et 150 ch) et deux moteurs hybrides rechargeables (204 ch et 272 ch pour la GTE). Il faut ajouter à cela, les versions sportives à savoir : GTI de 265 ch, Clubsport de 300 ch et 333 en R.

L'instant Caradisiac - La vedette, c'est elle !

Volkswagen ne s'y est pas trompé, la Golf reste un modèle incontournable chez le constructeur allemand. Pas étonnant donc que le constructeur de Wolfsburg a décidé de mettre sur le premier plan sa compacte tout juste restylée. Elle prend la pose juste à côté d'un modèle historique, la Golf 1 GTi. Tout simplement une légende.