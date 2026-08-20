Vous allez enfin bientôt croiser le fameux camion de Tesla sur les routes

Comme la Roadster, le Tesla Semi a été officiellement présenté il y a neuf ans sous sa forme conceptuelle. Premier camion semi-remorque du constructeur américain, il a commencé sa production en 2022 aux Etats-Unis et les livraisons aux premiers clients ont démarré à la fin de cette même année.

Les niveaux de commande restaient assez faibles jusqu’à l’année dernière avec seulement quelques centaines de Semi produits (le constructeur ne communique de toute façon pas officiellement sur les chiffres de son camion). Il y a quelques jours, la société Einride a commandé 500 exemplaires du véhicule ce qui pourrait lui permettre d’augmenter significativement sa production. Tesla admettait d’ailleurs récemment que la pleine cadence de la production du Semi ne démarrerait sans doute pas avant la fin de l’année 2026.

Le Tesla Semi européen arrive

Tesla vient officiellement de communiquer sur la présence du Semi au prochain salon de Hanovre traditionnellement consacré aux véhicules utilitaires. Et à cette occasion, le constructeur dévoilera la version européenne de l’engin.

« Tesla annonce aujourd’hui que son Semi arrivera en Europe en septembre, à l’occasion du salon « IAA Transportation » de Hanovre, en Allemagne, la principale manifestation dédiée à la logistique, aux véhicules utilitaires et au secteur des transports et qui se tiendra du 15 au 20 septembre 2026 avec une journée presse prévue par l’organisation le 14 septembre. À cette occasion, nous dévoilerons les caractéristiques techniques du Semi destiné au marché européen et fournirons davantage de détails concernant son lancement sur le continent », peut-on lire dans le communiqué.

Quelle autonomie ?

Le Tesla Semi américain laisse le choix entre deux tailles (énormes) de batteries : 548 et 822 kWh de capacité. Le premier revendique un peu moins de 500 kilomètres d’autonomie maximale d’après les normes américaines, le second environ 800 kilomètres. Mais ces chiffres sont obtenus avec un chargement de 36 tonnes « seulement », sachant que les poids lourds les plus lourdement chargés chez nous peuvent transporter plus de 40 tonnes.

En Europe, le marché des poids-lourds électriques grand format reste en tout cas balbutiant. Seulement 1,5 % des poids lourds de type semi-remorque vendus en 2025 possédaient une motorisation électrique, l’écrasante majorité de ces engins conservant un bon vieux diesel. Il y a quelques jours, d’ailleurs, le groupe Daimler Truck expliquait faire face potentiellement à une amende de plus d’un milliard d’euros par l’Union européenne, faute d’avoir réussi à atteindre les quotas d’électrification fixés par le législateur sur le Vieux Continent. Le constructeur allemand expliquait que malgré l’offre proposée, la demande n’est pour l’instant pas au niveau. Le Tesla Semi peut-il réussir chez nous dans ce contexte-là ?