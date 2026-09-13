20, 30, 40, 50… Ans plus tard, ces Citroën continuent de rouler

Ce jeudi 10 septembre, Citroën a rendu hommage à plusieurs de ses modèles mythiques, voire historiques. De la Citroën 2 CV à la Citroën C6 G, en passant par la Traction, la marque a célébré plus de trente modèles à travers une exposition statique de véhicules, mais aussi une parade géante dans les rues de Paris, rassemblant le public, les médias et les propriétaires collectionneurs.

Pour cet événement, Citroën s’est appuyée sur le soutien de L’Aventure Citroën, dont la mission est de préserver, valoriser et transmettre le patrimoine de la marque. Un événement qui a rassemblé toutes les générations au Parc André-Citroën, un lieu mythique pour la marque aux chevrons, puisqu’il porte le nom de son fondateur. Cette célébration intervient également dans un contexte particulier, alors que son petit-fils, Henri-Jacques Citroën, souhaite faire entrer son grand-père au Panthéon.

En effet, André Citroën n’est pas seulement le fondateur de la marque éponyme. Il était également un précurseur dans les domaines de la communication et du marketing, notamment avec la projection du nom de la marque sur la tour Eiffel ou encore dans le ciel.

Des anniversaires particuliers à l’honneur

Cette journée était principalement consacrée à neuf véhicules qui fêtaient un anniversaire particulier : leurs 30, 35, 40, 45 ou même 50 ans. Pour les célébrer, Citroën a ainsi mis en place une exposition de ces neuf voitures au cœur de la place du Parc André-Citroën.

Voici les voitures célébrées lors de cette journée :

2 CV Spot – 50 ans :

Citroën LN – 50 ans :

2 CV 007 – 45 ans

2 CV Cocorico – 40 ans

Citroën BX GTI – 40 ans

Citroën AX 10 TRE – 40 ans

Citroën ZX Volcane – 35 ans

Citroën Saxo VTS – 30 ans

Citroën Berlingo Multispace – 30 ans

Plus qu’une simple voiture historique de la marque

Les différents modèles de Citroën, exposés à la vue de tous dans les rues de Paris à l’occasion d’une parade ou au Parc André-Citroën, sont bien plus que de simples voitures historiques pour la marque aux chevrons. Ce sont également des modèles historiques et particulièrement importants aux yeux des collectionneurs. En effet, pour un collectionneur présent à l’événement, sa Citroën 2 CV peut être considérée comme un véritable membre de sa famille. Propriétaire d’une 2 CV 6 de 1973, ce dernier a vécu de nombreux moments à bord de ce véhicule, qui, de son côté, a également connu plusieurs propriétaires.

À l’origine, cette 2 CV appartenait à l’oncle et à la tante de l’actuel propriétaire, qui la lui ont gentiment transmise à l’âge de 18 ans, faisant de ce modèle la toute première voiture du collectionneur. Une voiture qui a traversé les années, mais aussi accompagné de nombreux moments de célébration et de vacances en famille.

Selon ce dernier, la 2 CV « servait à tout ». « Quand j’étais à l’université, dès qu’on sortait avec mes amis, on prenait ma 2 CV », raconte-t-il. Il a également pu parcourir plus de 4 000 kilomètres à son bord lors de vacances en direction de l’Espagne. De ces voyages, ce sont surtout les petites péripéties liées à la 2 CV qui lui reviennent en mémoire : « J’ai les souvenirs des côtes où les vaches allaient plus vite que nous. Ou encore des moments où on s’arrêtait sur le bas-côté pour faire de la mécanique. » Cette 2 CV est véritablement devenue une voiture historique pour la famille, puisque le propriétaire s’en est également servi lors de son mariage. Un souvenir inoubliable pour lui, mais aussi un moment important dans l’histoire de ce véhicule, dont le volant a traversé plusieurs générations.

En effet, la 2 CV a appartenu à l’oncle et à la tante du collectionneur, au collectionneur lui-même, mais aussi aux enfants de ce dernier. Lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de 18 ans et obtenu leur permis de conduire, ils ont à leur tour pu se rendre au lycée et à l’université à bord de la 2 CV, avec le fameux macaron « A » de jeune conducteur à l’arrière de la Citroën.

Mais la 2 CV n’est pas simplement une voiture historique : c’est aussi une véritable « attraction », qui plus est intergénérationnelle. Selon le témoignage du collectionneur, c’est une voiture qui rassemble et qui devient même une activité à part entière. « Quand j’ai des amis qui viennent à la maison, on va faire un tour de manège. C’est une petite attraction », déclare-t-il. Mais la 2 CV est également une attraction visuelle. Lors de la parade dans les rues de Paris, de nombreux regards, téléphones et appareils photos étaient braqués sur la célèbre Citroën, tout comme sur les autres modèles participants à la parade.

Pour le collectionneur, la 2 CV n’est donc pas qu’une simple voiture : « C’est un art de vivre. »

« Une belle journée symbolique »

Cette journée représente bien plus qu’une simple exposition pour Citroën. En effet, pour le responsable de L’Aventure Citroën, Denis Huille, elle est l’occasion pour la marque de montrer « tout l’intérêt que la marque a pour son histoire », avec pour objectif de la faire vivre, d’en parler et de la mettre en avant, portée par la fierté que ressentent les représentants de la marque aux chevrons envers ce patrimoine.

Une volonté de partage, mais aussi de mettre à l’honneur les nombreux collectionneurs de modèles Citroën, réunis au sein de plus de 10 000 clubs Citroën.

Pour Denis Huille, ce sont en quelque sorte les collectionneurs qui font vivre ce patrimoine, notamment en exposant leurs véhicules lors de salons et de divers événements : « Cette journée est aussi une reconnaissance pour les collectionneurs Citroën qui, depuis des décennies, représentent la marque à travers des événements, des salons, des sorties. Et quelque part, ce sont de super ambassadeurs de la marque », a déclaré le responsable de L’Aventure Citroën.

Grâce à ses nombreux modèles emblématiques, Citroën occupe une place importante dans le monde de la collection. La marque aux chevrons compte d’ailleurs bien continuer à organiser le Citroën Classic Tour dans les années à venir, comme l’a indiqué Denis Huille : « Il y a la volonté de recommencer un événement comme ça chaque année. Ce n’est pas forcément le moment, c’est trop tôt pour le dire. »