Audi A6 et A7 restylées (2023) : soyez observateur

L’Audi A6 se situe en léger décalage de ses deux principales concurrentes les BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Alors que ces deux dernières viennent de passer à une toute nouvelle génération de modèle, la routière de la marque aux anneaux arrive au stade du restylage de mi-carrière et restera au catalogue encore quelques années. Comme souvent chez les constructeurs premium allemands, ce restylage de mi-carrière donne dans la discrétion. Il y a bien une nouvelle calandre, des optiques remplacées et des boucliers retouchés mais il faut vraiment l’observer de près pour remarquer les différences par rapport à la précédente mouture. Notez que ce restylage concerne également l’A7, dont la seconde génération est arrivée sur le marché quasiment simultanément avec l’A6 de cinquième génération. Les deux modèles utilisent pour rappel le même châssis et possèdent la même planche de bord.

Audi ne montre même pas d’image de l’intérieur pour l’instant. Le communiqué officiel précise juste qu’il y aura huit variantes d’inserts décoratifs à l’intérieur et de nombreuses configurations possibles, avec le virtual cockpit de série sur toute la gamme tout comme les feux full LED et le Park Assist. En option, les clients pourront opter pour un éclairage full HD.

A partir de 58 040€

En attendant de découvrir tous les détails de la gamme de ces A6 et A7 restylées, on connaît déjà leur prix de base en France : ce sera 58 040€ pour l’A6 et 75 160€ pour l’A7. Les deux modèles offriront soit des motorisations à hybridation légère, soit des variantes hybrides rechargeables. Les RS 6 et RS 7 resteront au catalogue.