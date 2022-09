Autonomie des SUV électriques : le TOP 10

Pour toute voiture électrique, la capacité de la batterie est prépondérante pour obtenir la plus grande autonomie. C’est pour cela que dans ce nouveau TOP 10 si plusieurs batteries sont disponibles pour un même modèle, nous avons choisi celle qui permet d’effectuer le plus de kilomètres et qui souvent affiche la plus grande capacité. Nous avons pris également les mesures d’autonomie WLTP que fournissent tous les constructeurs. Cette norme WLTP (Worlwide harmonised Light vehicle Test Procedure) permet d’obtenir des résultats plus proches d’une conduite réelle que l’ancienne norme NDEC. La norme WLTP prend en compte les spécifications de chaque véhicule en incluant l’ensemble de ses équipements en option. De même, il y a un allongement de la durée et de la distance parcourue lors des cycles d’homologation, le comportement de conduite et plus nerveux et réaliste, les essais sont réalisés à des vitesses plus élevées. Ce qui fait que par rapport à la norme NEDC, une motorisation mesurée avec la norme WLTP donnera comme résultat pour un véhicule électrique, une autonomie moins importante, plus conforme à la réalité. Les mesures étant réalisées en respectant la même procédure d’homologation, on peut comparer plusieurs modèles en toute connaissance de cause. Les données WLTP dont nous servons pour ce TOP 10 sont réalisées en cycle mixte* (conduite urbaine et extra-urbaine).

Afin de mieux cerner les capacités de chacun des modèles nous avons réalisé trois TOP 10, un pour les SUV citadins, un autre pour les SUV compacts et un dernier pour les SUV familiaux. Pour le moment, excepté les SUV citadins où nous trouvons les modèles français DS 3 E-Tense (qui vient d'être restylé) et Peugeot e-2008, ce sont les marques étrangères qui mènent la danse. Parmi elles, les marques allemandes (Audi Q4 e-tron, Mercedes EQA, Volkswagen ID.4…), américaines (Ford Mustang Mach-E, Jeep Avenger, Tesla Model X…), coréennes (Hyundai Ioniq 5, Kia Niro EV…), japonaises (Nissan Ariya, Lexus UX 300e…) sont bien représentées Les marques chinoises se font aussi de plus en plus présentes et si les MG Motor, Smart, Volvo étaient autrefois des marques européennes, elles sont désormais sous pavillon chinois et entendent bien produire toujours plus de SUV électriques.

* Cette valeur n’est qu’indicative. Selon votre style de conduite et le type de parcours que vous empruntez, vous n’obtiendrez pas la même autonomie. Ainsi, si vous ne roulez qu’en ville l’autonomie augmentera, en revanche une conduite uniquement sur nationales ou autoroutes fera baisser l’autonomie d’une manière importante.