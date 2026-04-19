Autos à prix attractifs, motorisations de plus en plus efficientes, des nouveautés électriques en préparation, Dacia poursuit son essor.

Alors que le passage au tout électrique est d’ores et déjà programmé pour 2035, Dacia ne s’en formalise pas pour autant. La marque roumaine poursuit sa route avec des modèles thermiques de plus en plus électrifiés. Car pour le moment les clients de Dacia veulent des voitures à prix attractifs, alors que la plupart des voitures électriques sont encore affichées à des tarifs élevés.

Le passage au tout électrique de la gamme va se faire pour Dacia. Et si la marque temporise encore (il reste encore un peu de temps avant 2035), elle sait qu’elle doit réduire les rejets de CO2 de sa gamme pour éviter les très chères amendes de l’Union européenne. Mais il reste encore quelques années à la marque pour proposer toujours plus de modèles avec des moteurs thermiques qui s’électrifient de plus en plus ou qui adoptent la bicarburation essence/GPL. Et puis, il y aura aussi des nouveautés électriques à bas prix.

Dans le trio de tête (VP) en France

En 2004, la marque roumaine Dacia est passée de la quasi-clandestinité à la une des journaux automobiles. Quel a été son secret pour sortir enfin de l’ombre ? La Dacia Logan bien sûr ! C’est en effet celle que l’on appelait alors « l’auto à 5 000 € » qui a permis à la marque roumaine de devenir en quelques semaines, incontournable. Depuis, de nombreux modèles ont entretenu la flamme et ont permis à Dacia de devenir un acteur majeur sur le marché français. L’an dernier en Europe, les ventes de Dacia ont augmenté de 2,9 %, tandis que la marque roumaine s’est classée à la troisième place du marché des véhicules particuliers (VP) derrière Renault, Peugeot et devant Citroën. Une troisième place que la marque entend bien conserver cette année et pour cela propose de nombreuses nouveautés dans sa gamme.

Les prix de vente des Dacia progressent aussi

Les nouveautés pour Dacia cette année, ce sont tout d’abord des modèles restylés. C’est le cas de la Sandero, qui est la voiture-star de Dacia qui bénéficie d’un lifting avec une face avant revue dotée d’un nouveau bouclier, d’une signature lumineuse modifiée et d’une calandre redessinée, la signature lumineuse des feux à l’arrière évolue également. La version Stepway se dote d’un bouclier en matériaux restylé et d’un bandeau entre les feux arrière (il s’agit d’un simple sticker). À bord, on trouve un nouveau volant, de nouveaux aérateurs, de nouveaux revêtements plus valorisants même si le plastique dur reste la norme. La dotation progresse en fonction des finitions ou des options avec une instrumentation numérique en couleur, un écran tactile qui passe de 8 à 10 pouces sur le haut de gamme doté d’une interface modernisée, on peut équiper son auto d’un chargeur de smartphone par induction, des feux de route automatique, d’une caméra à 360° et de rétroviseurs rabattables électriquement. Sous le capot, la gamme de moteurs est remaniée et la Dacia Sandero s’équipe d’un bloc 1.0 TCe de 100 ch (contre 90 ch auparavant) et d’un nouveau moteur bicarburation 1.2 ECO-G de 120 ch qui peut être associé à une boîte manuelle ou automatique (avec palettes au volant, une première chez Dacia). Ces blocs viennent au côté de la motorisation 1.0 SCe de 65 ch qui reste au catalogue afin de bénéficier d’une Sandero d’entrée de gamme à moins de 14 000 €, alors que la plupart des tarifs de chez Dacia comme chez les autres constructeurs progressent dans de plus ou moins fortes proportions. Pour les Sandero restylées, l’augmentation est de 100 à 300 € en fonction des versions. Pour la version baroudeuse Stepway, la motorisation 1.0 TCe fait 110 ch et cette auto recevra vers la fin de l’année la nouvelle motorisation hybride de 155 ch, déjà vu sur le Duster et Bigster.

Une gamme complète ? Pas encore…

Parmi les restylages, il y a aussi celui du break Dacia Jogger qui reçoit à peu près les mêmes modifications et améliorations que le duo Sandero/Sandero Stepway. Sous son capot on trouve le bloc TCe de 110 ch, la motorisation bicarburation essence/GPL Eco-G, ainsi que la motorisation hybride de 155 ch, avec une batterie plus grosse (1,4 kWh Vs 1,2 kWh) que celle de l’ancienne motorisation de 140 ch. Elle permet de rouler jusqu’à 80 % du temps en électrique, en ville. Avec les Sandero, Sandero Stepway et Jogger restylés, le Duster 3 qui est arrivé en 2024, le Dacia Bigster en concession depuis 2025, qui est la locomotive des ventes chez Dacia. Mais aussi, il y a la Dacia Logan qui vient d’être restylée et opte pour un moteur GPL et n’est pas en vente chez nous officiellement et bien sûr l’électrique Dacia Spring qui évolue en se restylant et en adoptant un nouvel électromoteur (en 70 et 100 ch) et une nouvelle batterie. On peut donc se dire que la marque Dacia est bien pourvue. A priori, ce n’est pas suffisant pour le constructeur roumain qui va lancer prochainement de nouveaux modèles.

En 2026, deux nouveaux modèles d’importance

Pour 2026, au rayon nouveautés, le crossover Dacia Striker devrait faire parler la poudre. D’un gabarit proche du Bigster, mais avec un profil de « SUV Coupé », ce modèle veut faire la différence sur un segment « C » qui est l’un des plus convoités en Europe par tous les constructeurs. Avant sa présentation officielle vers la mi-juin, Dacia nous propose quelques vues extérieures de ce modèle qui ne sera pas électrique, mais sera doté de motorisations thermiques électrifiées, dont l’hybride de 155 ch et un bloc « Hybrid-G » combinant de l’hybridation légère 48V et de la bicarburation essence-GPL. Cette motorisation sera disponible en 140 ch et en 150 ch en quatre roues motrices grâce à l’appoint d’un petit moteur électrique entraînant les roues arrière. Enfin, c’est cette année que nous allons découvrir la « Twingo » de Dacia qui pourrait se nommer Evader. Une petite auto qui circule pour le moment très camouflée mais qui pourrait bien être présentée au Mondial de l’auto en octobre pour une commercialisation dans la foulée. Mais ces deux autos ne seront pas les seules stars à animer la marque roumaine dans les prochaines années, puisque le constructeur prévoit quatre modèles électriques d’ici à 2030 et un renouvellement de sa gamme que nous allons dévoiler dans la suite de ce dossier.