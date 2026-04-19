Autos à prix attractifs, motorisations de plus en plus efficientes, des nouveautés électriques en préparation, Dacia poursuit son essor.

Spring, Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Duster et Bigster, voilà ce que l’on trouve dans la gamme et dans les concessions Dacia sur le sol français. Ailleurs on peut voir aussi que la Dacia Logan qui vient d’être restylée se porte bien, mais elle n’est pas distribuée officiellement chez nous. Mais cette gamme est amenée à évoluer très prochainement.

Tout d’abord, il faut que la marque fasse évoluer son offre électrique avec de nouveaux modèles afin de baisser plus efficacement ses rejets de CO2. Ensuite, il faut renouveler la Sandero qui vient d’être restylée, mais est sur le marché depuis 2020. Alors que va faire Dacia dans les prochaines années ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir en listant tous les futurs modèles, en partant du plus petit au plus grand.

Dacia Hypster – Arrivée possible en 2028

Comme l’a fait Citroën avec sa Citroën Ami, Dacia compte intégrer un quadricycle lourd (catégorie L7e) électrique dans sa gamme. Pour ce faire, le concept-car Dacia Hypster va passer du statut d’étude de style de salon à la route. Une petite batterie, un électromoteur de faible puissance et le tour sera joué. Ce modèle sera accessible dès 16 ans avec un permis B1, à moins que l’Union européenne se décide à créer une catégorie « Key car », à l’image de ce que l’on connaît au Japon, ce qui permettrait d’avoir davantage de puissance, une autonomie sans doute plus grande avec une batterie plus grosse (autonomie 150 km), afin d’avoir une vraie petite auto électrique (catégorie M1) accessible avec le permis B.

Dacia « Evader » - Arrivée prévue fin 2026

Ça devait être la remplaçante de la Dacia Spring, mais comme la marque Dacia a un peu de mal à respecter ses engagements en matière de C02, la Spring devrait continuer sa route après 2026 et sans doute jusqu’en 2028. C’est pourquoi cette petite auto électrique devrait se nommer Dacia Evader ou… d’un autre nom. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’elle reprend la plateforme de la Renault Twingo E-Tech et qu’elle sera comme elle, produite dans l’usine de Novo Mesto en Slovénie. Elle disposera donc de la même base technique AmpR Small de la Twingo et affichera un style totalement différent. En ce qui concerne la motorisation, elle pourrait être moins puissante que celle de 80 ch de la Twingo et la batterie LFP utilisée devrait lui permettre une autonomie de 250 ch. Plus basique en ce qui concerne sa dotation en équipement, cette petite Dacia électrique afficher un tarif plus attractif que sa cousine du Losange. Elle pourrait être proposée à 18 000 € (hors bonus) soit 2 000 € de moins que la Renault Twingo E-Tech.

Dacia Spring – Jusqu’en 2028

Maintenant qu’elle a bénéficié d’un petit restylage (photo) et surtout s’est dotée d’un nouvel électromoteur (70 ch et 100 ch) et d’une nouvelle batterie, la petite Dacia Spring peut poursuivre sa carrière pendant encore un long moment. Le temps nécessaire pour que Dacia se décide à la renouveler par une auto qui devrait afficher des centimètres de plus et un style encore plus crossover et sera produite en Europe. Ceci afin de bénéficier des bonus écologiques destinés aux véhicules électriques produits au sein de l’Union européenne. Mais de cela on aura l’occasion de reparler, puisque cette nouvelle édition de la Spring ne devrait pas être prête avant 2028.

Dacia Sandero 4 – Arrivée prévue en 2027

La Dacia Sandero 3 née en 2020 vient d’être restylée (photo) afin de passer le mieux possible sa fin de carrière. Elle sera remplacée par une nouvelle génération qui devrait gagner quelques centimètres afin d’être encore plus habitable. Elle devrait conserver ses nouveaux moteurs (équipant la Sandero restylée) TCe de 100 ch et Eco-G de 120 ch, mais aussi le bloc hybride de 155 ch que la version Stepway va recevoir en fin d’année. Plus de moteur SCe de 65 ch pour une auto qui va monter en gamme et voir malheureusement, ses tarifs progresser. La principale nouveauté sous le capot de cette auto sera une motorisation électrique, la Dacia Sandero électrique s’équipant de la base technique de la Renault 5 E -Tech et de son électromoteur de 95 ch, tandis que la batterie sera à chimie LFP, celle qui va équiper bientôt la R5.

Dacia Stepway – Arrivée possible en 2028

Le constructeur Dacia s’est décidé à séparer la Sandero de sa déclinaison baroudeuse Stepway pour faire de celle-ci un véritable modèle qui sera plus SUV qu’aujourd’hui. Il sera le petit frère du Dacia Duster en affichant 20 centimètres de moins (4,15 m environ) et disposera des mêmes motorisations que la version restylée qui vient d’arriver en concession et donc ne sera pas disponible en électrique. Il pourrait néanmoins exister en version quatre roues motrices grâce à l’utilisation d’un petit moteur électrique placé sur les roues arrière.

Dacia Jogger 2 – Arrivée possible en 2028

À moins que Dacia se décide à ne pas renouveler son break Dacia Jogger, il y aura bien une nouvelle génération de Jogger qui reprendra les motorisations de la nouvelle Sandero Stepway, mais devrait, à l’inverse de celle-ci, être disponible en version 100 % électrique. Électrique, mais avec une motorisation plus puissante que 95 ch et une capacité de batterie lui permettant de dépasser les 500 km d’autonomie afin de devenir un véhicule électrique qui ne sera pas uniquement cantonné aux parcours urbains et périurbains. Modèle cinq places en électrique et de cinq à sept places avec les motorisations thermiques, ce modèle sera toujours pratique et familial.

Dacia Duster 3 – Restylage prévu en 2027

Pour son restylage, le Dacia Duster 3 va monter en gamme en adoptant une nouvelle calandre, un nouveau bouclier et sans doute une nouvelle signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière qui sera inspiré de celle du nouveau Stricker. À bord, la planche de bord devrait bénéficier d’une belle évolution avec l’arrivée de nouveaux écrans numériques et une interface numérique modernisée qui sera inspirée de celle du nouveau Renault Duster indien (photo) que la marque au Losange a présenté en début d’année. La dotation en équipement devrait également progresser afin de rendre le Duster restylé encore plus haut de gamme, tandis que de nouvelles aides à la conduite pourraient faire leur apparition. L’offre de motorisations devrait être la même qu’actuellement.

Dacia Bigster – Restylage prévu en 2028

Comme pour le Duster, le Dacia Bigster qui est devenu en quelques mois la vedette de la marque roumaine devrait effectuer une montée en gamme conséquente. La dotation devrait être plus importante à partir du premier niveau de finition et le lifting devrait s’accompagner de modifications de style aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Dans l’habitacle, le Dacia Bigster se calera sur le restylage du Duster avec de nouveaux écrans d’instrumentation et d’infodivertissement qui devraient être d’une taille plus conséquente que ceux qui équiperont le Duster restylé.

Dacia Strycker – Présentation en juin 2026

Avec 4,62 m de long, le nouveau Dacia Stricker dépasse de cinq centimètres le Dacia Bigster et devient officiellement le plus grand modèle de Dacia. Il adopte une signature lumineuse bien différente de celle du Bigster et affiche une allure plus sportive avec un côté break surélevé mâtiné de SUV coupé. Avant de découvrir son habitacle à la mi-juin (aucune info pour le moment), on sait que ce modèle reprend la base technique du Bigster et qu’il est produit dans la même usine roumaine. Sous son capot, on aura droit à de l’hybride de 155 ch et un bloc « Hybrid-G » combinant de l’hybridation légère 48V et de la bicarburation essence-GPL. Ce moteur devrait être disponible en deux versions, une de 140 ch et l’autre de 150 ch qui bénéficiera de l’aide d’un moteur électrique positionné sur l’essieu arrière afin de le faire bénéficier d’une transmission 4x4 si le besoin s’en fait sentir. La gamme de ce modèle devrait débuter à moins de 25 000 €, soit le même tarif que le Bigster pour une dotation en équipement qui devrait être similaire.