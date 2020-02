Baromètre des ventes janvier 2020 : la 208 loin devant la Clio, la Zoé sur le podium

Les chiffres à retenir pour janvier 2020 - 134 230 voitures particulières neuves immatriculées, en baisse de 13,4 %. - Peugeot est en tête du classement constructeurs, avec 29 246 ventes. - La nouvelle 208 est en tête du classement modèles, avec 9 463 ventes.

L'année 2020 commence sur une très mauvaise note. 134 230 voitures particulières ont été immatriculées le mois dernier, soit une chute de 13,4 % par rapport à janvier 2019 ! Mais ce n'est pas vraiment une surprise. D'une part, en prévision d'un durcissement du malus au 1er janvier, des marques avaient rempli les stocks en décembre. D'autre part, des marques semblent attendre la grille de malus WLTP du 1er mars qui pourrait leur être plus avantageuse. Exemple avec Alpine, qui a immatriculé quatre A110 en janvier !

Pas simple donc d'analyser les chiffres vu le contexte particulier. Peugeot est en tête des constructeurs, ce qui n'est cependant pas un événement, car c'était déjà le cas en janvier 2019. Mais il a plus que résisté, en reculant de seulement 1,4 %. Le Lion a immatriculé 29 246 autos. Deuxième, Renault recule de 9,4 % en 23 892 voitures. Citroën, pourtant très en forme en 2019, commence par une chute de 11 %, à 15 637 autos.

Peu impacté par les évolutions du malus grâce à ses hybrides, Toyota, en forme avec + 16,3 %, double Volkswagen et Dacia pour se placer en 4e position. Le roumain plonge de 37 %, avec une chute des immatriculations du Duster. Volkswagen est à - 30,6 % ! Ford est à - 33,1 %, Fiat - 36,4 %, Mercedes - 42,9 % !

On se rend encore plus compte de la particularité du moment en regardant le classement des modèles. Sur le podium, en 3e place, on a la Renault Zoé ! D'ailleurs, les électriques, qui étaient à moins de 2 % de part de marché en 2019, ont représenté 8,2 % des immatriculations en janvier ! La raison ? Des marques ont attendu 2020 pour livrer ces modèles qui feront baisser leur moyenne CO2 pour éviter les amendes européennes. Dans le même genre, les hybrides ont doublé leur part de marché, à 11,4 %.

La 208 a été la voiture la plus vendue. Elle met une grosse claque à la Clio 5, puisque 9 463 Lionnes ont été immatriculées, contre 5 524 Renault. Il y a toutefois une vague de livraisons après l'arrivée dans les concessions en octobre. Mais la Clio inquiète. A-t-elle assez évolué esthétiquement pour attirer le client ? Le nouveau 2008 est aussi devant le Captur, mais cela s'explique par une arrivée massive dans les concessions avec le début de la vente.

Le Top 15 des marques

Rang Marques Ventes Évolution* 1 Peugeot 29 246 - 1,37 % 2 Renault 23 894 - 9,3 % 3 Citroën 15 637 - 11 % 4 Toyota 9 716 + 16,3 % 5 Volkswagen 7 040 - 30,6 % 6 Dacia 5 852 - 37,4 % 7 Opel 4 268 - 27,4 % 8 Ford 3 917 - 33,2 % 9 BMW 3 285 - 4,5 % 10 Nissan 3 277 + 28,7 % 11 Fiat 3 095 - 36,4 % 12 Kia 2 931 - 12,9 % 13 Audi 2 785 - 12,1 % 14 Hyundai 2 682 - 3,7 % 15 DS 2 469 + 39,7 %

* par rapport à janvier 2019

Le Top 15 des modèles

Source statistiques : CCFA