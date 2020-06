Baromètre des ventes mai 2020 : le marché auto se relance doucement mais sûrement

En réponse à

Et comme cela était prévisible, la Clio reprend la tête du marché français et grignote progressivement son retard sur la 208 accumulé depuis le début de l'année.

- Clio 5 : 5630 immatriculations en mai

- 208 2 : 4707 immatriculations en mai

Explications :

- Peugeot a retardé les immatriculations des e-208 produites fin 2019 (véhicules de démonstration et flottes collaborateurs) pour qu'elles soient comptabilisées dans les chiffres 2020 pour le calcul des rejets de CO2 moyens (objectifs CAFE). Idem pour le e-2008 et la Zoé chez Renault. D'où ces énormes chiffres en janvier et février.

- le PureTech était avantagé par l'ancien barème NEDC corrélé pour calcul du malus, et le 1.3 TCe désavantagé. Avec le nouveau barème WLTP en vigueur depuis le 1er mars, c'est l'inverse (PureTech désavantagé et 1.3 TCe avantagé). Peugeot a donc forcé les immatriculations de véhicules avec le 1.2 PureTech en janvier et février, tandis que Renault a retardées celles du 1.3 TCe à mars (mais la crise sanitaire a tout stoppé...)