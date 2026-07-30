C’est bientôt la fin pour la Toyota Probox, cette voiture low-cost japonaise si spéciale

Si vous êtes allé au Japon récemment, vous l’avez certainement croisée en grand nombre sur les routes du pays : la Toyota Probox est un véhicule un peu à part sur l’île, modèle de « vraie voiture » (hors « kei-car ») la moins chère du marché neuf.

A la fin de l’année dernière, ce break compact au design banal et anonyme s’affichait à peine au-dessus des 10 000€ en prix de base. Oui, c’est sensiblement moins qu’une Dacia Sandero chez nous alors qu’on parle d’un véhicule plus gros et spacieux, doté d’un quatre cylindres essence atmosphérique de 1,5 litre développant une centaine de chevaux et associé à une transmission de type CVT. Un véhicule qui repose toujours sur une plateforme datant de 2002, même s’il a reçu de nouvelles évolutions techniques en 2025.

C’est bientôt la fin

Comme l’annoncent les journalistes de Car Repo, Toyota se prépare enfin à remplacer cette Probox par un tout nouveau modèle. Ce nouveau modèle serait attendu pour l’année 2027 ou 2028 au plus tard et il devrait reprendre la plateforme TNGA-B utilisée par les Yaris et autres Yaris Cross, nettement plus moderne.

Au passage, la voiture gagnerait une motorisation « full hybride » au lieu de son simple moteur essence atmosphérique. Et cela aura inévitablement un impact sur son prix de base.

Près de 12 000€ ?

Les journalistes de Car Repo estiment que ce prix de base pourrait dépasser assez largement les 2,2 millions de yens, soit l’équivalent de près de 12 000€. Elle deviendrait ainsi aussi chère qu’une Dacia Sandero de base en France (13 290€ actuellement chez nous).