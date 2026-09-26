"C'est un malade le mec" : une voiture décolle au championnat du monde de cyclisme à Montréal
Les spectateurs présents à l’arrivée du championnat du monde de cyclisme à Montréal ont halluciné en voyant un Volkswagen Atlas noir foncer vers les derniers mètres puis voler au-dessus de la route devant tout le monde. Son conducteur a été sanctionné.
Les championnats du monde de cyclisme de l’UCI se tiennent cette semaine dans la ville de Montréal au Canada (ils ont débuté le 20 septembre dernier et terminent ce dimanche 27 septembre). Ils rassemblent bien évidemment les meilleurs professionnels de la discipline (par nations et non par équipes privées) et utilisent, comme au Tour de France, des véhicules pour aider les équipes et servir d’assistance (notamment lorsqu’il y a des problèmes de crevaison ou d’autres soucis mécaniques).
Il est donc tout à fait normal de voir des voitures franchir la ligne d’arrivée avant et après les cyclistes (c’est comme ça partout ailleurs et parfois, certains en profitent pour tricher !). En revanche, pas à la vitesse du Volkswagen Atlas noir filmé par un spectateur présent à l’arrivée.
Un joli vol plané
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le SUV Allemand (modèle spécialement conçu pour le marché nord-américain, rappelons-le) arrive à une vitesse soutenue et décolle littéralement des quatre roues sur un gros dos d’âne présent sur la ligne d’arrivée.
La vidéo est arrivée devant les yeux des organisateurs du championnat, qui ont retrouvé l’auteur de cette scène : c’était un conducteur travaillant pour la sélection espagnole. Il a immédiatement été exclu de la compétition et a écopé d’une amende de 1 000 francs suisses. On parle bien de francs suisses car l’UCI, l’Union Cycliste Internationale, possède son siège en Suisse.
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