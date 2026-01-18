Janvier

Opel Astra Sports Tourer (Thermique & Électrique)

Discret restylage pour l’Opel Astra Sports tourer, la version break de l’Astra berline. La face avant avec son désormais « Vizor » est remaniée au niveau de la signature lumineuse et les projecteurs s’équipent d’un éclairage adaptatif (technologie Intelli-Lux HD) qui fait varier la puissance lumineuse lorsque l’on rencontre d’autres véhicules sur la route. Il faut noter que si les motorisations thermiques ne sont pas modifiées, la version électrique de 156 ch voit son autonomie progresser de 34 km (454 km WLTP) et elle s’équipe de la technologie V2L pour recharger des équipements électriques externes.

Avril

Denza Z9 GT (Électrique)

BYD veut lancer sa marque haut de gamme Denza en France et cherche des distributeurs dans notre pays pour en avoir au moins quarante en 2027. Pour le moment quelques distributeurs badgés BYD vont proposer les modèles Denza dans leur concession, dont la Denza Z9 GT qui est un break de chasse de 5,18 m de long qui affiche une allure singulière à l’avant et une poupe assez ventrue. En Chine cette auto est proposée en Chine avec une motorisation hybride rechargeable, mais en France ce sera une version 100 % électrique qui sera proposée. Celle-ci devrait avoir une autonomie correcte de 600 km avec une motorisation de 313 ch à l’avant et deux moteurs de 326 ch chacun à l’arrière pour une puissance cumulée de 954 ch et une possibilité de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

Mai

Subaru E-Outback (Électrique)

La marque japonaise Subaru accélère l’électrification de sa gamme et propose un break surélevé qui se nomme Subaru Trailseeker aux États-Unis et reprend le nom de Subaru Outback chez nous ou plutôt Subaru E-Outback puisque ce modèle est électrique. D’une longueur de 4,83 m, ce break en impose par sa garde au sol relevé, ses sabots avant et arrière, ses protections de carrosserie et sa garde au sol de 21 ch, les barres de toit culminant à 1,62 m de haut. Ce beau bébé embarque deux électromoteurs, un par essieu, qui lui permettent d’afficher une puissance de 375 ch et de passer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. L’autonomie annoncée est de 450 km et l’on peut passer de 10 à 80 % de charge en 35 minutes (puissance de charge de 350 kW). Si Toyota a fourni de nombreux éléments pour que Subaru réalise son modèle E-Outback, Subaru a assuré de développement de cette auto et lui a offert des réglages spécifiques de suspensions, de direction, de freinage…

Juin

Xpeng X9 (Électrique)

Après la grande berline Xpeng P7 +, la marque chinoise Xpeng devrait proposer en France un grand monospace Xpeng X9 qui offre à ses occupants une ambiance Classe Affaires à bord avec deux fauteuils Pullman électriques en deuxième rang et trois vraies places en troisième rangée. De quoi passer agréablement un long voyage grâce également à la suspension pneumatique adaptative. D’une longueur de 5,30 m pour 2 mètres de large, le Xpeng X9 sait accueillir. Ce grand modèle est disponible en version 100 % électrique. Celle-ci adopte une architecture 800 volts et propose deux types de batteries, NMC de 105 kWh (pour 750 km d’autonomie selon le généreux cycle chinois CLTC) et LFP de 94,8 kWh (650 km d’autonomie CLTC). Deux motorisations sont au menu de ce grand monospace, une à un moteur de 320 ch (traction) et une autre à deux moteurs, le moteur arrière affichant un supplément de 184 ch. En Chine, il est disponible dans une version à prolongateur d’autonomie (Xpeng X9 PowerX) qui ne devrait pas apparaître chez nous.

Juillet

Hyundai Staria (Électrique)

C’est dans le cadre du Salon de Bruxelles que la marque coréenne a choisi de présenter son monospace neuf places Hyundai Staria électrique. Il s’agit de la version restylée puisque ce modèle a été lancé en 2023 en Europe en version Diesel puis hybride. Débarrassé de son moteur thermique, le Hyundai Staria électrique est disponible avec une motorisation de 218 ch associée à une batterie de 84 kWh ce qui l’autorise à parcourir 400 km en parcours mixte WLTP. Pour la recharge pas de souci puisque le modèle dispose d’une architecture électrique en 800 volts qui accepte des puissances élevées de 350 kW et une réduction des temps de passage en station de recharge. Ce modèle de 5,25 m de long peut également tracter jusqu’à deux tonnes. Dans l’habitacle, les passagers sont installés confortablement grâce à des sièges ventilés. On trouve aussi des portes coulissantes électriques et un maximum d’équipements de confort ou des systèmes spécifiques à l’instar d’une caméra de surveillance arrière et d’un interphone intégré afin de faciliter la communication à bord.

Septembre

Denza D9 (Électrique)

Conçu sur la base d’un Mercedes Vito, le Denza D9 est un grand monospace avec une énorme calandre, un véhicule qui ne choquerait pas dans un film de science-fiction, mais qui peut surprendre sur une route française. Grand, ce modèle l’est assurément avec ses 5,25 m de long. Il peut transporter sept personnes, dont trois au dernier rang et est disponible en Chine avec une motorisation hybride rechargeable et du 100 % électrique (en 313 ch ou 374 ch à deux moteurs), c’est cette déclinaison 100 % électrique qui devrait arriver chez nous.

Octobre

Dacia Spacer (Thermique)

Le projet C-Neo que Dacia a lancé depuis plusieurs années se concrétise enfin et donnera un grand break qui se nommera sans doute Dacia Spacer. Ce modèle coiffera la gamme du constructeur roumain avec le Bigster puisqu’il devrait avoir la même taille que lui (4,60 m de long). Son tarif devrait être compris entre 21 000 € et 26 000 €. Soit un prix plus attractif que celui du Bigster qui est proposé en entrée de gamme à 24 990 €. En ce qui concerne les motorisations, le Spacer utilisera les mêmes que celles du Bigster, à savoir : 1.2 TCe mild hybrid 48 V de 140 ch en essence et bicarburation essence/GPL et une motorisation hybride équipée d’un 1.8 Hybrid de 155 ch avec boîte automatique. Enfin, plus tard arrivera une version 4x4 avec un bloc bicarburation Hybrid-G 150 ch associé à un moteur électrique entraînant les roues arrière, un moteur que le Duster et le Bigster inaugurent en ce moment même.

Novembre

BMW Série 3 Touring (Thermique)

Alors que le break de la BMW i3 électrique devrait attendre 2027 pour se montrer, BMW n’attendra pas autant de temps pour annoncer la nouvelle génération du break thermique BMW Série 3 Touring. Même si BMW parle de nouvelle génération, il s’agit plutôt d’un gros restylage puisque la plateforme CLAR est conservée. En ce qui concerne les changements, on notera le nouveau design « Neue Klasse » qui va modifier le regard de cette auto et l’arrivée à bord, d’une nouvelle planche de bord inspirée de celle du BMW iX3 qui se dotera vraisemblablement de l’équipement « Panoramic Vision Display », un affichage panoramique courant sur toute la largeur du bas de pare-brise. Les motorisations de l’actuelle génération seront conservées.

Décembre

Kia K4 Sportwagon (Thermique)

Deux mois après l’arrivée de la remplaçante de la Kia Ceed qui devrait finalement se nommer Kia K4 comme aux États-Unis, la marque coréenne devrait présenter chez nous la version break de ce modèle qui devrait prendre la dénomination Kia K4 Sportwagon. Ce break qui reprend la partie avant de la berline cinq portes, disposera d’une capacité de chargement de 604 litres et se situera en taille (4,74 m) dans la gamme, entre la Kia K4 cinq portes et la version quatre portes qui ne sera pas commercialisée chez nous. Sous le capot on trouvera tout d’abord un moteur essence de 115 ch puis des moteurs microhybrides de 115, 150 et 180 ch avant que n’arrive une motorisation full hybride qui devrait constituer l’essentiel des ventes de cette auto. Ce break reprendra le mobilier intérieur de la berline avec un écran géant de 29,7 pouces de diagonale constitués de deux écrans de 12,3 assemblés l’un à côté de l’autre.