Ce carrossier italo-suisse a poussé le rêve créatif à des extrémités savoureuses

Disparu en 2020, le salon de Genève est une grosse perte pour tout fan d’automobile. En effet, sur une surface relativement modeste, on pouvait découvrir toutes les nouveautés du moment. Surtout, c’était LE salon où les spécialistes de la supercar présentaient leurs beautés. On parle des marques connues, comme Ferrari ou Lamborghini, mais aussi tous les artisans.

Parmi eux, il en est un qui occupe une place très particulière tant il créait toujours l’événement : Franco Sbarro. Né en Italie en 198 et établi en Suisse, Sbarro a fait ses gammes dans les années 60 à la scuderia Filipinetti où il a perfectionné ses aptitudes à restaurer des voitures de sport. Il en crée une, sur base VW Karmann-Ghia puis, en 1968, il monte l’Aca, Atelier de Construction Automobile. Là, il fabrique la Dominique III, une supercar à moteur V8 Ford 427 exposée au salon de Genève.

Son nom ne doit rien au hasard, c’est celui de la compagne du commanditaire anglais, et déjà, elle démontre une sacrée imagination de la part de Sbarro, avec son énorme aileron arrière, à une époque où celui-ci n’était vraiment pas la norme. Lancé, Sbarro va ensuite d’une part se signaler par de belles répliques (c’est alors une mode venue de USA) et d’autre part enchaîner les engins les plus fous, où se mêlent démesure, provocation mais aussi inventivité.

Le but n’est pas forcément la beauté, ou la séduction facile, mais la plutôt la recherche de limites à pulvériser, la valorisation de l’inventivité totale, bref une certaine pureté créatrice sur roues. Le gens d’extrémisme qui nous manque à l’heure actuelle ! En 1990, Sbarro passe à autre chose, décidant de transmettre son savoir en montant l’école Espera à Montbéliard, jouxtée par un musée exceptionnel regroupant ses bêtes de salon. Voici un florilège de ses créations les plus folles... ou pas !