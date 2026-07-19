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Ce carrossier italo-suisse a poussé le rêve créatif à des extrémités savoureuses

Dans Voitures d'exception / Exotiques

Stéphane Schlesinger

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Théâtre des créations les plus vertigineuses de la planète, le défunt salon de Genève a fait belle place aux voitures de Franco Sbarro, souvent folles, parfois innovantes et toujours exotiques !

Ce carrossier italo-suisse a poussé le rêve créatif à des extrémités savoureuses

Disparu en 2020, le salon de Genève est une grosse perte pour tout fan d’automobile. En effet, sur une surface relativement modeste, on pouvait découvrir toutes les nouveautés du moment. Surtout, c’était LE salon où les spécialistes de la supercar présentaient leurs beautés. On parle des marques connues, comme Ferrari ou Lamborghini, mais aussi tous les artisans.

Parmi eux, il en est un qui occupe une place très particulière tant il créait toujours l’événement : Franco Sbarro. Né en Italie en 198 et établi en Suisse, Sbarro a fait ses gammes dans les années 60 à la scuderia Filipinetti où il a perfectionné ses aptitudes à restaurer des voitures de sport. Il en crée une, sur base VW Karmann-Ghia puis, en 1968, il monte l’Aca, Atelier de Construction Automobile. Là, il fabrique la Dominique III, une supercar à moteur V8 Ford 427 exposée au salon de Genève.

La première création de Sbarro, alors chef mécanicien dans l'écurie Filipinetti, sur base  Volkswagen Karmann-Ghia.
La première création de Sbarro, alors chef mécanicien dans l'écurie Filipinetti, sur base  Volkswagen Karmann-Ghia.

Son nom ne doit rien au hasard, c’est celui de la compagne du commanditaire anglais, et déjà, elle démontre une sacrée imagination de la part de Sbarro, avec son énorme aileron arrière, à une époque où celui-ci n’était vraiment pas la norme. Lancé, Sbarro va ensuite d’une part se signaler par de belles répliques (c’est alors une mode venue de USA) et d’autre part enchaîner les engins les plus fous, où se mêlent démesure, provocation mais aussi inventivité.

La première auto fabriquée par Franco Sbarro au sein de son entreprise ACA, la Dominique III en 1968. Très avancée pour son époque !
La première auto fabriquée par Franco Sbarro au sein de son entreprise ACA, la Dominique III en 1968. Très avancée pour son époque !

Le but n’est pas forcément la beauté, ou la séduction facile, mais la plutôt la recherche de limites à pulvériser, la valorisation de l’inventivité totale, bref une certaine pureté créatrice sur roues. Le gens d’extrémisme qui nous manque à l’heure actuelle ! En 1990, Sbarro passe à autre chose, décidant de transmettre son savoir en montant l’école Espera à Montbéliard, jouxtée par un musée exceptionnel regroupant ses bêtes de salon. Voici un florilège de ses créations les plus folles... ou pas !

Franco Sbarro a mis son activité sur orbite en fabriquant des répliques d'excellente qualité, comme cette  BMW 328 proposée dès 1974.
Franco Sbarro a mis son activité sur orbite en fabriquant des répliques d'excellente qualité, comme cette  BMW 328 proposée dès 1974.
La Sbarro Function Car, une Cadillac Eldorado transformé en bureau mobile ultra-luxueux pour PDG, en 1978.
La Sbarro Function Car, une Cadillac Eldorado transformé en bureau mobile ultra-luxueux pour PDG, en 1978.

 

Le Sbarro Windhawk, un énorme engin tout-terrain de luxe à six roues motrices et moteur 6,9 l Mercedes commandé par le roi d'Arabie saoudite en 1979.
Le Sbarro Windhawk, un énorme engin tout-terrain de luxe à six roues motrices et moteur 6,9 l Mercedes commandé par le roi d'Arabie saoudite en 1979.
La Super Twelve de 1981 est une citadine de 3,10 m mue... par un V12 central ! En fait, il s'agit de l'alliance de deux 6-cylindres de moto Kawasaki. Sbarro rééditera une expérience similaire avec la Super Eight, à V8 de Ferrari 308.
La Super Twelve de 1981 est une citadine de 3,10 m mue... par un V12 central ! En fait, il s'agit de l'alliance de deux 6-cylindres de moto Kawasaki. Sbarro rééditera une expérience similaire avec la Super Eight, à V8 de Ferrari 308.
Etrange, cette Golf, hein ? Sbarro, que l'on voit à bord en 1983, lui a installé un flat-six turbo de Porsche 930, à l'arrière. La voiture se relie pour mieux se garer mais peut aussi rouler ainsi.
Etrange, cette Golf, hein ? Sbarro, que l'on voit à bord en 1983, lui a installé un flat-six turbo de Porsche 930, à l'arrière. La voiture se relie pour mieux se garer mais peut aussi rouler ainsi.
La Biturbo, une sorte de Mercedes 500 SEC à portes papillon et V8 5,0 l poussé à 350 ch grâce à deux turbos, en 1984.
La Biturbo, une sorte de Mercedes 500 SEC à portes papillon et V8 5,0 l poussé à 350 ch grâce à deux turbos, en 1984.
Ceci est un  Citroën C15 revu par Sbarro en 1986. Ultra-luxueux, il accueille jusqu'à 7 passagers et utilise un moteur de Peugeot 205 GTI. Les racines des SUV modernes sont anciennes !
Ceci est un  Citroën C15 revu par Sbarro en 1986. Ultra-luxueux, il accueille jusqu'à 7 passagers et utilise un moteur de Peugeot 205 GTI. Les racines des SUV modernes sont anciennes !
Pétage de plombs complet en 1987 avec le Monster G, un Mercedes Classe G monté sur roues de Boeing 747 et mu, là encore, par un V8 6,9 l !
Pétage de plombs complet en 1987 avec le Monster G, un Mercedes Classe G monté sur roues de Boeing 747 et mu, là encore, par un V8 6,9 l !
La Challenge de 1985 recycle le thème monocorps "wedge" des concept-cars des années 70, en utilisant un V8 Mercedes. Spectaculaire !
La Challenge de 1985 recycle le thème monocorps "wedge" des concept-cars des années 70, en utilisant un V8 Mercedes. Spectaculaire !
Superbe, l'Osmos de 1989 arbore un V12 central et surtout une innovation signée Sbarro : la roue sans moyeu.
Superbe, l'Osmos de 1989 arbore un V12 central et surtout une innovation signée Sbarro : la roue sans moyeu.
Franco Sbarro et sa roue orbitale sans moyeu, ici montée en 1989 sur une moto.
Franco Sbarro et sa roue orbitale sans moyeu, ici montée en 1989 sur une moto.
En 1996, les étudiants de l'école Espera de Sbarro produisent cette alléchante Issima, un roadster à roues arrière motrices sur base Alfa Romeo.
En 1996, les étudiants de l'école Espera de Sbarro produisent cette alléchante Issima, un roadster à roues arrière motrices sur base Alfa Romeo.
Encore un engin à six roues, la Croisière Jeune, allusion à la Croisière Jaune de Citroën, ici sur une base de Berlingo. Les étudiants de l'Espera auraient-ils été un peu sages ?
Encore un engin à six roues, la Croisière Jeune, allusion à la Croisière Jaune de Citroën, ici sur une base de Berlingo. Les étudiants de l'Espera auraient-ils été un peu sages ?
La spectaculaire Autobau de 2010 montre que les étudiants de Sbarro peuvent concurrencer la folie de leur maître !
La spectaculaire Autobau de 2010 montre que les étudiants de Sbarro peuvent concurrencer la folie de leur maître !
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