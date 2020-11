Citroën C4 - Rendez-vous lundi 23 novembre pour les premières images de l'essai.

Plus le temps passe, plus Citroën propose des véhicules différents de la concurrence. Un parti pris qui semble payant comme en attestent les chiffres de ventes intéressants de la citadine, la C3 mais également du SUV C5 Aircross qui rencontrent un beau succès.

La marque française continue donc sur sa lancée avec la nouvelle génération de C4, qui marque le retour de Citroën sur le segment des compactes. Fidèle à sa tendance récente, ce nouveau modèle se différencie radicalement avec la concurrence avec des lignes à mi-chemin entre berline, SUV et SUV compact. Stylistiquement, cette nouvelle C4 reprend la nouvelle identité visuelle inaugurée sur le restyling de la C3. Les projecteurs sont toujours sur deux étages mais les chevrons se séparent désormais en V aux extrémités. La partie arrière est la plus étonnante avec un très large bandeau noir, un béquet, le tout intégrant des feux partant en V. Avec une longueur de 4,36 m, la C4 affiche un profil proche de la mythique GS qui fête ses 50 ans avec une chute de pavillon prononcée dans la continuité du profil.

À l’intérieur, on retrouve une planche de bord épurée. Immédiatement, on remarque la taille réduite de l'instrumentation qui mesure 5 pouces alors que l'affichage tête haute mesure pour sa part 7 pouces. L'écran multimédia atteint 10 pouces. Parmi les nouveautés, on notera aussi que Citroën fait marche arrière sur le tout numérique avec un retour aux commandes de climatisation physiques.

Sous le capot, cette nouvelle C4 proposera une large palette de motorisations avec trois essences (100, 130 et 155 ch) deux diesel (110 et 130 ch) et une version 100% électrique reprenant la mécanique des e-208 ou e-2008.

Nous vous donnons rendez-vous demain, lundi 23 novembre pour les premières images de l'essai de la Citroën C4 qui se dérouleront en région parisienne au volant d'une Puretech 130 ch.