Comparatif - Hyundai i30 SW vs Renault Mégane Estate : break dance

Opposer la Renault Mégane à la Hyundai i30 est un remake automobile de David et Goliath. Quand la première s'est échangée à 5 008 exemplaires dans l'Hexagone depuis le début de l'année, la seconde doit se contenter de seulement... 297 unités. Cependant, un tel écart reflète avant tout un certain chauvinisme de la clientèle française tant la coréenne a fait des bonds spectaculaires à chaque changement de génération, que ce soit en design, en motorisation ou en équipement, au point aujourd'hui de pouvoir objectivement rivaliser avec les références de la catégorie.

Arrivées toutes les deux au milieu de leur carrière, la Hyundai i30 et la Renault Mégane, tout comme leurs versions breaks baptisées respectivement SW et Estate que nous opposons aujourd'hui, ont toutes les deux eu droit à un léger restylage. La coréenne gagne de son côté un peu d'agressivité avec une calandre plus étirée, des feux plus effilés et un bouclier aux généreuses prises d'air recouvertes d'une maille en nid d'abeille dans cette nouvelle finition N-Line tandis que la française en finition Intens se montre plus discrète puisqu'il faudra un œil averti pour distinguer les évolutions, avec avant tout des boucliers légèrement redessinés et des optiques modernisés. A l'intérieur, le changement, pour l'une comme pour l'autre, passe avant tout par des écrans plus grands, que ce soit celui de l'instrumentation ou du système multimédia.

Si l'apparence générale de nos deux rivales a comme un air de famille, avec des profils notamment similaires, les points communs s'arrêtent quand on soulève le capot. La Hyundai embarque un 3 cylindres 1.0 T-GDi assisté par un système hybride 48 V. L'ensemble développe 120 ch à 6 000 tr/min et 172 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min. La Renault fait plus simple avec un 4 cylindres 1.3 TCe produisant 140 ch entre 4 500 et 6 000 tr/min et 260 Nm de 1 750 à 3 500 tr/min. Avec des masses similaires et de chaque côté une boîte double embrayage à sept rapports, le 0 à 100 km/h favorise largement la française, avec un temps de 10 s contre 11,4, mais la coréenne a peut-être un coup à jouer en matière de consommations réelles, même si sur le papier, les chiffres sont très proches.

Les présentations de nos deux adversaires étant faites, passons maintenant au match.

Pratique : passagers arrière ou coffre, chacun son choix

La Renault Mégane Estate mesure 5 cm de plus en longueur, à 4,63 m, contre 4,58 m pour la Hyundai i30 et cela semble profiter directement à la place aux genoux de ses passagers arrière, qui sont plus à l'aise que dans la coréenne.

Mais cette dernière fait plus que se rattraper en offrant un volume de chargement particulièrement généreux, que ce soit en configuration 5 places, à 602 litres, ou 2 places, avec 1 650 litres, soit respectivement 40 et 110 litres de plus que la française, ce qui lui permet de remporter cette première partie d'une courte tête.

Note : 13,6 /20 13,1 /20 Explication des critères de notation

Équipement : démonstration coréenne

S'il y a un chapitre où la coréenne domine le plus la française, c'est en matière d'équipements. Malgré un prix d'achat extrêmement proche puisqu'identique à 150 € près, la Hyundai embarque en effet de série l'aide au maintien dans la voie, l'alerte angles morts, des jantes de 17 pouces ou encore des sièges avant électriques et chauffant qu'il faut aller chercher dans le catalogue des options pour la Renault Mégane.

Et encore, c'est sans compter les éléments de design extérieurs et intérieurs de la finition N-Line de l'i30 qui correspondent dans la philosophie à ceux de la finition RS Line de la Mégane facturée 2 000 € plus cher.

Rapport prix/équipements Hyundai i30 SW 1.0 T-GDi 120 Hybrid 48V DCT-7 N-Line Renault Mégane Estate 1.3 TCe 140 EDC Intens Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,3 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : la sobriété et la garantie à l'avantage de la i30

Les tarifs et les émissions de CO2 étant extrêmement proches sur le papier entre nos deux participantes, c'est la garantie et la consommation relevée qui vont les départager dans cette thématique. Et c'est alors une nouvelle victoire de la Hyundai grâce à une garantie 5 ans kilométrage illimitée, 5,5 l/100 km de moyenne au terme de notre comparatif contre, pour la Mégane, 2 ans kilométrage illimitée et un bon demi-litre de plus en consommation.