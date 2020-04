1. Comparatif - Peugeot 208 vs Mazda 2 : l'ombre et la lumière

La nouvelle Peugeot 208 est LA voiture du moment. Couronnée voiture de l’année 2020 et meilleure vente de l’Hexagone, la citadine française porte sur son hayon l’écriteau « cible à abattre ». C’est un outsider sérieux que nous avons choisi de lui opposer aujourd’hui : la Mazda 2.

Pourtant, si l’on se fie aux immatriculations, le match est joué d’avance puisque la 208 se vend 20 fois plus que la Mazda 2 ! En janvier 2020, la française s’est écoulée à près de 20 000 exemplaires contre 1 300 pour la japonaise. La Mazda 2 est certes méconnue en France et en Europe, pourtant elle jouit de nombreuses qualités. La première, son style.

Quand Peugeot choisit l’audace, Mazda privilégie l’élégance. Cette troisième génération revêt des lignes fluides quasiment dépourvues de pièces plastiques et agrémentées de chromes. La 208, elle, se veut spectaculaire avec ses feux diurnes verticaux, sa calandre béante et un inédit bandeau noir joignant les feux sur la partie arrière.

Quelques différences subsistent dans le catalogue de leurs motorisations. Peugeot propose un vaste échantillon allant du thermique pur et dur avec de l’essence, du diesel (tous suralimentés) à l'électrique avec la e-208. Mazda est reconnu pour ses qualités de motoriste et ne propose qu’un seul bloc essence sous le capot de la Mazda, qui plus est atmosphérique. Ce dernier s’offre au passage un système de micro-hybridation qui lui permet de ne pas être soumis au malus écologique. Nous opposons aujourd’hui la Peugeot 208 Puretech 100 Allure (20 600 €) à la Mazda 2 M-Hybrid Selection (21 200 €), deux versions plutôt haut de gamme.

Aspects pratiques : de mauvais élèves

On ne peut qualifier de « bons élèves » nos deux concurrentes du jour en matière d’aspects pratiques. La Mazda 2 présente un rapport habitabilité/encombrement médiocre. Elle est pourtant l’une des plus grandes du plateau des citadines (4,06 m), mais elle ne met pas à profit cet avantage. L’espace aux places arrière est restreint et particulièrement pour les jambes.

La Peugeot 208 est un peu plus tolérante avec ses hôtes mais aussi avec leurs bagages puisque son coffre dispose d’une contenance de 311 litres contre 280 pour la nippone. Symbole de cette insuffisance, la « 2 » est l’une des rares citadines à ne pas offrir de rangements aux places arrière. La 208, elle, s’illustre par de nombreux compartiments dont un astucieux emplacement pour smartphone et de vastes bacs de portières.

En matière de présentation deux écoles s’affrontent. D’un côté une 208 exubérante avec son i-cockpit composé d’un petit volant, d’une instrumentation numérique 3D et d’une grande tablette numérique centrale. De l’autre la Mazda 2 propose une planche de bord plaisante mais plus traditionnelle dans sa conception avec des compteurs analogiques et une tablette plus petite implantée très haut. La tradition a du bon car l’ergonomie y est bien meilleure qu’à bord de la 208, si l’on met de côté l’utilisation du système multimédia via la molette. Les deux modèles se rejoignent sur la qualité perçue. Le traitement des matériaux et leur finition les placent au même niveau qu’une Audi A1, du segment premium.

La Peugeot 208 remporte la partie pratique

Pratique Peugeot 208 Puretech 100 Allure Mazda 2 M-Hybrid 90 Selection Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,9 /20 11,6 /20 Explication des critères de notation

Budget : le fourchette haute du marché

Le prix de départ de la Mazda 2 (21 200 €) à finition et motorisation équivalente est un peu plus élevé que celui de la 208 (20 600 €). Toutefois, la japonaise déroule les arguments en faveur de votre porte-monnaie. Premièrement son moteur est équipé d’une chaîne de distribution alors que celui de la Peugeot 208 dispose d’une courroie qu’il est nécessaire de remplacer périodiquement. Ensuite, sa garantie contractuelle est plus intéressante pour un conducteur dit « normal » (3 ans limités à 100 000 km), quand Peugeot se contente de deux ans (kilométrage illimité). Les deux modèles rejetant peu de CO2 ne sont pas soumis au malus écologique. Leur consommation mixte homologuée selon le cycle WLTP est identique. Elle est établie à 5,2 l /100 Km pour la Peugeot 208 et 5,3 l/100 km pour la Mazda 2. Si la Peugeot 208 est plus recherchée sur le marché de l’occasion que la Mazda 2, cette dernière compense par une meilleure valeur résiduelle après 3 ans (53% contre 47% pour la 208). Enfin et c’est aussi un argument de poids, Mazda présente un meilleur indice de fiabilité que Peugeot selon l’index reliability.

Au final, la Mazda 2 remporte la partie budget face à la Peugeot 208.

Budget Peugeot 208 Puretech 100 Allure Mazda 2 M-Hybrid 90 Selection Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,8 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : La Mazda 2 se détache

La Mazda 2 en finition Sélection (21 200 €) affiche un prix catalogue plus élevé que celui de la Peugeot 208 en finition Allure (20 600 €) mais sa dotation de série est en conséquence. Ainsi, elle propose de série, la navigation facturée 800 € chez Peugeot, l’affichage tête haute (indisponible sur la 208), la caméra de recul, en option chez Peugeot dans le pack Visio Park (260 €). Du côté des éléments de sécurité non plus Mazda ne mégotte pas proposant la reconnaissance des panneaux, la surveillance des angles morts ou encore le freinage d’urgence automatique de série. Des éléments proposés en option chez Peugeot à travers le pack Safety Plus (500 €). Au final, l’avantage pour le client est à mettre au crédit de la Mazda 2.

La Mazda 2 remporte le chapitre équipement.